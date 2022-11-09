Disney+ разрабатывает сериал об Индиане Джонсе
Студия не намерена завершать франшизу.
До премьеры пятой части «Индианы Джонса» еще много времени, но уже давно известно, что новая лента станет последней для Харрисона Форда. После релиза блокбастера Джеймса Мэнголда («Логан») пожилой актер навсегда попрощается с ролью величайшего археолога в шляпе.
Когда крупные франшизы по тем или иным причинам заходят в тупик, для студийных боссов это всегда головная боль, но в Lucasfilm и Disney+ уже придумали альтернативных план. Согласно Variety, в разработке находится приключенческий сериал в рамках этой вселенной. Прока проект существует лишь на этапе обсуждений, поэтому конкретные творческие лица к сериалу пока не прикреплены. Сейчас ведутся поиски сценариста, поэтому рассуждать о сюжете пока слишком рано.
СМИ предполагают, что это может быть либо спин-офф сериал, действие которого развернется в знакомом мире Индианы Джонса, либо многосерийный приквел. Не исключено, что шоу как-то свяжут с грядущей пятой частью и подробности появятся лишь после ее премьеры. У начальства Disney обширный опыт работы с крупными франшизами, так что они могут расширить «Индиану Джонса» по модели MCU и «Звездных войн».
Примечательно, что это будет уже не первый телевизионный проект по «Индиане Джонсу». В начале 1990-х на ABC вышел двухсезонный сериал «Приключения молодого Индианы Джонса», после чего на Family Channel (сейчас Freeform) вышли четыре спецвыпуска о самых ранних похождениях персонажа.
Премьера «Индианы Джонса 5» намечена на 30 июня 2023 года.