Анастасия Ивлеева становится на путь духовных поисков в трейлере сериала «Монастырь»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил полноценный трейлер шестисерийной драмы «Монастырь», главную роль в которой сыграла блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева («Орел и решка»). В представленном ролике более детально обрисован сюжет. Также объявлена дата премьеры — эпизоды начнут выходить с 19 ноября.

В центре сюжета окажется прожигательница жизни по имени Мария, которая привыкла жить за чужой счет. Однажды она отправляется на курорт в компании миллиардера и его жены. В один из вечеров в Эмиратах девушки едут в клуб, а на утро Мария просыпается одна на пляже. Ситуация осложняется тем, что она очень смутно помнит события мнившей ночи. Из-за нехватки денег ей приходится покинуть дорогой отель и вернуться в Россию. Приехав в родную страну, тусовщица вскоре выясняет, что ввязалась на отдыхе в большие неприятности. Теперь ее преследуют бандиты, и единственным безопасным укрытием становится монастырь. Так начинается новая жизнь Марии, но от призраков прошлого ей все равно не скрыться.

В основной каст сериала также вошли Марк Эйдельштейн, Филипп Янковский, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова, Александра Бабаскина, Денис Румянцев и Алена Малахова. Автором идеи и шоураннером является Александра Ремизова («Триггер»). Постановкой серий по своему сценарию занимался Александр Молочников («Скажи ей»).