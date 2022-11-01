Вышел дублированный трейлер мультфильма «Эрнест и Селестина: Новые приключения»

На официальном YouTube-канале отечественного прокатчика Global Film появился дублированный трейлер французской анимационной ленты «Эрнест и Селестина: Новые приключения». Картина является сиквелом популярного мультфильма 2012 года, который получил национальную премию «Сезар», был тепло принят в Каннах и отмечен номинацией на «Оскар».

В центре сюжета сиквела окажутся лучшие друзья — аристократичный медведь Эрнест (Ламбер Вильсон) и энергичная мышка Селестина (Полин Брюннер). Несмотря на тот факт, что они совершенно разные, герои постоянно вместе и всегда открыты к новым приключениям. На этот раз неразлучная пара отправится в родную страну Эрнеста — в знаменитую Тарабарию. Когда-то в этом уникальном месте проживали самые талантливые музыканты, а мелодии были слышны буквально из каждого угла. Теперь все изменилось — в Тарабарии уже много лет запрещена музыка. Чтобы исправить ситуацию и вернуть все на круги своя, Эрнест и Селестина объединяются с новыми союзниками и загадочным преступником в маске. Главные герои сделают все возможное, чтобы восстановить справедливость и вернуть Тарабарии прежнее благозвучие.

Постановкой картины занимались Жюльен Шен и Жан-Кристоф Роже, создатели одноименного мультсериала о похождениях Эрнеста и Селестины 2017 года, который продлился два сезона.

Российская премьера ленты для самых маленьких зрителей намечена на 5 января 2023 года.