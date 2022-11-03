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Киноафиша Новости Дэнни Бойл и Киллиан Мерфи готовы наконец взяться за третью часть «28 дней спустя»

Дэнни Бойл и Киллиан Мерфи готовы наконец взяться за третью часть «28 дней спустя»

3 ноября 2022 14:46
Дэнни Бойл и Киллиан Мерфи готовы наконец взяться за третью часть «28 дней спустя»

Уже даже есть готовый сценарий Алекса Гарленда.

Несколько дней назад минуло двадцать лет с момента премьеры культовой постапокалиптической драмы Дэнни Бойла «28 дней спустя». В честь юбилейной даты режиссер ленты и исполнитель главной роли Киллиан Мерфи дали интервью для издания NME. Оба выразили желание наконец взяться за давно запланированный триквел под названием «28 месяцев спустя».

Разговоры о потенциальном третьем фильме появились сразу после релиза сиквела «28 недель спустя», который снял не Бойл, а Хуан Карлос Фреснадильо. Дальше планов дело так и не продвинулось, зато, по словам постановщика, за это время автор оригинала Алекс Гарленд успел написать сценарий:

«Соблазн сделать фильм сейчас велик как никогда. И время теперь довольно подходящее. Забавно, но я давно всерьез не задумывался про это, пока вы не спросили, а теперь вспоминаю: «У нас же есть сценарий!». Действие снова развернется в Англии».

Как и Бойл, Мерфи также полностью открыт к новому фильму. Более того, по мнению актера, оригинальная картина 2002 года отлично сумела пройти проверку временем, и он даже показывал ее своим детям на Хэллоуин несколько лет назад.

В заключении режиссер отметил, что для запуска третьей главы франшизы должна быть коммерческая обоснованность, и он считает, что сейчас она определенно есть. Бойл убежден, что триквел обязательно бы привлек зрителей в кинотеатры.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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