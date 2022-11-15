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Киноафиша Новости Режиссер «Игры в имитацию» поставит фильм об инвалиде, который стал звездой в мире геймеров

Режиссер «Игры в имитацию» поставит фильм об инвалиде, который стал звездой в мире геймеров

15 ноября 2022 11:22
Режиссер «Игры в имитацию» поставит фильм об инвалиде, который стал звездой в мире геймеров

Производством картины занимается компания, создавшая «CODA: Ребенок глухих родителей».

Как передает Variety, компания Vendôme Pictures, ответственная за создание оскароносного фильма «CODA: Ребенок глухих родителей», приступила к разработке своей новой картины под названием Ibelin. Режиссером выступит Мортен Тильдум.

Фильм будет основан на реальной истории Матса Стина, юноши-инвалида из Норвегии, также известного под игровым ником Ibelin. Стин умер в возрасте 25 лет от мышечной дистрофии Дюшенна. Его родители, Роберт и Труд, долгое время жалели, что их сыну пришлось прожить свою короткую жизнь в одиночестве и изоляции из-за своей болезни. Однако в день его похорон они внезапно обнаружили, что благодаря своему увлечению видеоиграми их сын стал настоящей суперзвездой в игровом мире и вдохновил многих своим примером. Люди приезжали со свей Европы, чтобы проститься с Матсом. Они произносили трогательные речи о том, как он изменил их жизни и помог создать сплоченное сообщество, существующее вне географических границ, временных поясов и возраста.

Сценарий картины написал Кайл Киллен, ранее работавший над сериалом-экранизацией игры Halo. Основная часть съемок фильма пройдет в США, что, скорее всего, означает, что действие картины развернется в Америке, а не в Норвегии.

Тильдум в первую очередь известен как автор исторической драмы «Игра в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирой Найтли в главных ролях, за которую он был удостоен номинации на «Оскар» в 2015 году. Последним на данный момент проектом режиссера стал мини-сериал «Защищая Джейкоба» для Apple TV+. Про свою новую картину он рассказывает:

«С тех пор, как я узнал о Матсе и познакомился с его семьей, я почувствовал, что этой историей необходимо поделиться с миром».

Сроки производства фильма пока что не оглашены.

Фото: Vendôme Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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