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Киноафиша Новости Генри Кавилл хочет, чтобы его Супермен внушал зрителям ощущение, будто они могут летать

Генри Кавилл хочет, чтобы его Супермен внушал зрителям ощущение, будто они могут летать

1 ноября 2022 16:24
Генри Кавилл хочет, чтобы его Супермен внушал зрителям ощущение, будто они могут летать

Актер продолжает делиться интересными мыслями по поводу нового фильма про супергероя.

Журналисты продолжают усиленно расспрашивать Генри Кавилла по поводу экранного будущего Супермена. В рамках пресс-тура «Энолы Холмс 2» актера в очередной раз попросили рассказать что-нибудь о его возвращении в киновселенную DC. В интервью порталу Screen Rant Кавилл поведал, что он хочет, чтобы новый фильм вызывал в людях чувство окрыленности и пробуждал к добрым делам:

«У меня очень тесная связь с этим персонажем. В нем есть нечто особенное, он обладает исключительной способностью отдавать и любить. И я сейчас не о чем-то романтическом, я говорю про его любовь к Земле и людям, которые здесь живут. Он стремится сделать так, чтобы люди чувствовали себя уникальными — чтобы они тоже в каком-то смысле ощущали себя Суперменами. У меня много идей и желаний, о которых мы поговорим позже. Самое главное, к чему я буду стремиться — чтобы зрители выходили из кинотеатра с чувством, словно они сами могут летать, чтобы это пробуждало в них желание защищать и делиться. Вот моя цель».

«Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и режиссерская версия «Лиги справедливости» имеют серьезный и даже мрачный тон. Судя по последним высказываниям звезды, ему хотелось бы, чтобы новые картины про супергероя были более светлыми.

Когда состоится следующее появление Кларка Кента, пока неясно. Это может быть как сольный проект, который уже находится в разработке, так и кроссовер с Черным Адамом (Дуэйн Джонсон).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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