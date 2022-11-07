Кигэн-Майкл Ки рассказал о фильме «Вилли Вонка» и похвалил Тимоти Шаламе

Комедиант Кигэн-Майкл Ки («Шмигадун!»), сыгравший одну из второстепенных ролей в предстоящем мюзикле о молодости кондитера Вилли Вонки, дал интервью изданию The Hollywood Reporter. Во время разговора он немного рассказал о проекте и поделился лестными комментариями в адрес режиссера Пола Кинга и Тимоти Шаламе, воплотившего эксцентричного персонажа Роальда Даля.

«У Тимоти семь музыкальных номеров, а у меня два. Один из них — групповой номер, а другой — более скромный. Я бы согласился со всеми прилагательными, которые использовал Тимоти для описания фильма, но еще бы добавил слова «чудесный» и «немного эпичный». Это отличное, масштабное, насыщенное и красивое произведение искусства, а режиссер Пол Кинг — чудесный человек с душой ребенка. Он идеальный постановщик для такого проекта. В том, как Тимоти воплотил Вонку, есть какая-то удивительная легкость, не говоря уже о том факте, что он наделил персонажа своеобразным обнадеживающим качеством — чем-то неукротимым, от чего невозможно отказаться. При этом он всегда готов идти вперед со словами: «Если это не сработало, мы попробуем что-нибудь еще». Этот парень излучает харизму и удивительную уверенность в себе. Он по-настоящему восхитительный артист».

Действие масштабного семейного фэнтези развернется в XIX веке в разгар английской промышленной революции. Фильм будет представлять собой приключение, в ходе которого будущий владелец шоколадной фабрики познакомится удивительным народом умпа-лумпа.

Студия Warner Bros. выпустит «Вилли Вонку» в кинотеатры 15 декабря 2023 года.