По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России

Очередная громкая премьера на Okko — криминальная драма в десяти эпизодах о войне питерских наркобаронов и начале технологической революции на рынке запрещенных веществ с Эльдаром Калимулиным, Александром Кузнецовым и Андреем Смирновым — «Химера» . Новое шоу погружает в мрачную и тревожную атмосферу начала 2010-х и знакомит с галереей выразительных и неоднозначных героев. По такому случаю составили подборку отличных русских криминальных сериалов 2022 и свежих сезонов любимых шоу в этом жанре, вышедших в последний год. Смотреть сериал «Химера» можно прямо сейчас.

2012 год, юный петербуржец Дима катастрофически нуждается в деньгах, чтобы содержать больного младшего брата и пьющую мать. Социализированный аутист с высоким коэффициентом интеллекта не сумел закончить вуз, но ему претит сама идея устроиться рядовым кассиром сетевого гастронома, а на что-то большее с его специфическим диагнозом рассчитывать не приходится. Парень решает попробовать себя в роли наркокурьера. Во время первой встречи с клиентом Дима понимает, что процедура розничного обмена запрещенных веществ на деньги несовершенна. И он знает, как сделать ее более быстрой, прибыльной и безопасной. Тем временем в городе на Неве разгорается война двух влиятельных мафиозных группировок, за которой пристально наблюдает решительный майор полиции Коньков. Будущее Димы напрямую зависит от результатов этого противостояния.

Проницательный оперативник со сложным характером Антон Агеев становится свидетелем убийства коллеги. Вскоре ему удается выследить подозреваемого, который во время погони погибает под колесами фуры. После обыска автомобиля погибшего в руках героя оказываются доказательства того, что его верная напарница Кира Кириллова была с ним знакома. Кира — не просто сослуживица, она самый близкий и единственный друг Агеева, сам факт того, что она что-то недоговаривает, сводит Антона с ума. Руководство решает отвлечь лучшего сотрудника от безнадежного расследования. Следователь должен пройти курс психотерапии и взять под крыло нового подчиненного. Но даже занимаясь другими делами, герой не оставляет попыток выяснить, что же натворила Кира.

Только что окончивший школу МВД московский миллениал Вадим Радченко переезжает в Питер, чтобы быть рядом с невестой, служащей в ЗАГСе. По протекции папы — начальника УГРО — парень устраивается в отделение полиции на улице Марата и становится напарником капитана Гоши Колпакова. Гоша — мрачный тип, склонный к неконтролируемой агрессии. Капитан колесит по депрессивному городу на разбитой Субару, гоняя по кругу альбом Тани Булановой. Вадик — катается на работу на велике и мечтает выступать со стендапом. Такие непохожие герои берутся за расследование похищения тела из морга. Чтобы найти преступников, Вадику и Гоше придется пообщаться с множеством странных обитателей нетуристической стороны города на Неве.

Талантливый программист Саша Белов ведет двойную жизнь. Для родных и коллег он преданный муж, заботливый отец и высококлассный специалист по цифровой безопасности крупного агентства. Для посвященных — создатель секретной платформы BeHappy, с помощью которой можно покупать запрещенные вещества, не выходя в даркнет. Приложение-невидимка ловко уходило от внимания полиции, но вмешался таинственный Анонимус. Он убил клабмена, взломал BeHappy и завладел клиентской базой. Работающий над делом Андрей Никонов обращается к Белову за помощью. Пока герой решает, стоит ли участвовать в охоте на взломщика и самого себя, Аноним предлагает простым покупателям наркотиков покаяться или умереть.

Старшую оперуполномоченную Марину Орлинскую знает каждый житель сонного курортного Лиманска. Городок на черноморском побережье считается тихим, но здесь то и дело происходят самые головоломные преступления. На этот раз жертвой стал фотограф Аркаша, которого застрелили из ружья для подводной охоты прямо на рабочем месте — пирсе, где любят сниматься отдыхающие. Главным претендентом на роль убийцы становится брат покойного, вот только Орлинской кажется подозрительным, что делами Аркаши интересуются не только любопытные соседи, но и местные криминальные авторитеты.

Борис Искрин — опытный решала и гроза должников московского криминального авторитета Анатолия Владимировича — собирался отойти от дел и открыть кондитерскую, но выстрел неизвестного киллера прерывает его динамичную жизнь. Вскоре Боря приходит в себя в тверском морге и пугает юного практиканта Артема, который предсказуемо принимает оживший труп с дыркой в голове за хищного зомби. Герой выясняет, что теперь у него иммунитет к смерти, что весьма кстати. У решалы слишком много врагов, чтобы понять кто из них заказал его убийство Искрину, и его новому другу придется ввязаться в весьма опасное расследование.

Саныч, Леня и Валера днем и ночью следят за спокойствие на улицах родного Бобровска и как магнитом притягивают неприятности. Соберутся на рыбалку — нарвутся на киллера, отойдут по нужде — потеряют табельный пистолет, будут стоять без дела — станут свидетелями лихой перестрелки. Троица регулярно нарушает закон и прилагает титанические усилия, чтобы избежать наказания. Пока удача на их стороне, но что ждет их завтра?

Продолжение истории о поисках самого известного советского маньяка, который убил больше полусотни детей и женщин, 13 лет уходил от правосудия, но в 1992 году все же оказался на скамье подсудимых. В финале первого сезона за «Ростовским потрошителем» пришли, но после допроса становится понятно, что взяли не того. Кесаев возвращается в столицу, его место занимает полковник Брагин. Тем временем Чикатило делает короткую паузу на нормальную жизнь, но в регионе появляется подражатель. Напряжение между ростовскими и московскими правоохранителями растет, но чтобы поймать убийцу, героям придется найти общий язык.

«Анатомия убийства» 5 сезон

После первого года совместной жизни с писателем Карским Евгения Волкова ведется на уговоры любимого, оставляет работу в морге, прекращает вести расследования и идет преподавать в университет. Сергей не может преодолеть творческий кризис, а происшествие на годовщине свадьбы окончательно лишает его покоя. В разгар дружеской вечеринки курьер приносит посылку с похоронным венком. Герои теряются в догадках — кому из них предназначен этот странный презент? В поисках таинственного шутника Перфильев обнаруживает умирающего директора фирмы ритуальных услуг. Это далеко не последний труп в этой запутанной истории, а значит, Волковой опять предстоит взяться за дело.

«Заключение»

Выезжая на опознание бывшей пациентки, хирург Вера Елагина не подозревала, что скоро ее жизнь круто изменится. Не так давно героиня вытащила с того света 16-летнюю бродяжку, которая вскоре после спасения погибла под колесами на пригородной трассе. Перед смертью Зою держали в плену, и, возможно, именно там она успела заразиться редким вирусом. Поделившись экспертным мнением со следователем Пахомовым, врач покинула морг, но вскоре у нее начались проблемы: рецепт обезболивающего для подростка Елагина выписывала на чужое имя. Верой заинтересовалась прокуратура, а сама доктор заинтересовалась расследованием. Поэтому когда вместо четырех лет за решеткой за поддельный рецепт бывшему теперь хирургу предложили стать судмедэкспертом, она не смогла отказать.

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