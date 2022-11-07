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Киноафиша Новости Рэйчел Зеглер завершила съемки в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Рэйчел Зеглер завершила съемки в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

7 ноября 2022 11:29
Рэйчел Зеглер завершила съемки в фильме «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Актрисе понравилась каждая секунда на площадке.

Съемки экранизации романа Сьюзен Коллинз «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», являющейся приквелом одноименной серии, официально подошли к концу. Работа началась в Берлине и проходила с июня этого года. О завершении процесса на выходных с воодушевлением сообщила в своих соцсетях центральная звезда ленты Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»):

«Мне понравилась каждая секунда на площадке — съемки завершены».

Действие картины развернется за шесть десятилетий до событий, показанных в фильмах с Дженнифер Лоуренс — в разгар Десятых голодных игр. Ведущими персонажами окажутся восемнадцатилетний Кориолан Сноу (Том Блит) и юная девушка из двенадцатого дистрикта по имени Люси Грей (Зеглер). Молодой героине предстоит стать подопечной будущего главы антиутопического государства Панем на юбилейных соревнованиях.

В предстоящем блокбастере студии Lionsgate также сыграли Виола Дэвис, Хантер Шафер, Питер Динклэйдж, Эшли Лиао, Джош Андрес Ривера, Кйелл Брутсцхеидт, София Санчес, Зои Рени, Джордж Сомнер, Дакота Шапиро, Афина Стрейтс, Димитри Абольд, Лора Марсден, Ник Бенсон, Лилли Купер и Джейсон Шварцман. Постановкой проекта занимался Френсис Лоуренс, срежиссировавший три последние картины про Китнисс Эвердин. В разработке сценария участвовали Майкл Лессли («Макбет»), Майкл Арндт («Маленькой мисс Счастье») и сама Коллинз.

«Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в прокат 17 ноября 2023 года.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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