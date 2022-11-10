Деревянный мальчик встречает химеру в трейлере «Пиноккио» Гильермо дель Торо
Мультфильм от автора «Формы воды» оказался мрачнее оригинальной сказки.
Netflix опубликовал новый официальный трейлер анимационного фильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо. Главных персонажей картины озвучили Грегори Манн («Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»), Юэн Макгрегор («Оби-Ван Кеноби»), Рон Перлман («Сыны анархии») и Финн Вулфхард («Очень странные дела»).
В центре истории — хорошо знакомый всем с детства деревянный Пиноккио (Манн), мечтающий стать настоящим мальчиком. Судя по новому ролику, новый мультфильм несколько мрачнее оригинальной сказки Карло Коллоди, но при этом в нем все еще чувствуется легендарный неиссякаемый оптимизм главного героя и жизнеутверждающий посыл истории в целом.
Семейная любовь — главная тема картины, хоть и далеко не единственная. Например, в одном из кадров трейлера Пиноккио встречается с мудрой химерой, заменившей в этой экранизации крестную фею из первоисточника. Она рассказывает ему о том, что его близкие не будут вечно жить на Земле, и время, которые он может провести с ними, очень ограничено. Химера поручает сверчку Джимини (Макгрегор) сопровождать Пиноккио в его приключении.
Дель Торо — всемирно признанный режиссер мрачных фэнтезийных фильмов и лауреат премии «Оскар» за фильм «Форма воды». Он получил международную известность еще в 2000-х годах благодаря своей дилогии «Хеллбой» и драме «Лабиринт Фавна». Совсем недавно он выпустил триллер «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером и сериал-антологию «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», для которого выступил продюсером.
Премьера «Пиноккио» состоится на Netflix 9 декабря этого года.