Деревянный мальчик встречает химеру в трейлере «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Netflix опубликовал новый официальный трейлер анимационного фильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо. Главных персонажей картины озвучили Грегори Манн («Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»), Юэн Макгрегор («Оби-Ван Кеноби»), Рон Перлман («Сыны анархии») и Финн Вулфхард («Очень странные дела»).

В центре истории — хорошо знакомый всем с детства деревянный Пиноккио (Манн), мечтающий стать настоящим мальчиком. Судя по новому ролику, новый мультфильм несколько мрачнее оригинальной сказки Карло Коллоди, но при этом в нем все еще чувствуется легендарный неиссякаемый оптимизм главного героя и жизнеутверждающий посыл истории в целом.

Семейная любовь — главная тема картины, хоть и далеко не единственная. Например, в одном из кадров трейлера Пиноккио встречается с мудрой химерой, заменившей в этой экранизации крестную фею из первоисточника. Она рассказывает ему о том, что его близкие не будут вечно жить на Земле, и время, которые он может провести с ними, очень ограничено. Химера поручает сверчку Джимини (Макгрегор) сопровождать Пиноккио в его приключении.

Дель Торо — всемирно признанный режиссер мрачных фэнтезийных фильмов и лауреат премии «Оскар» за фильм «Форма воды». Он получил международную известность еще в 2000-х годах благодаря своей дилогии «Хеллбой» и драме «Лабиринт Фавна». Совсем недавно он выпустил триллер «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером и сериал-антологию «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», для которого выступил продюсером.

Премьера «Пиноккио» состоится на Netflix 9 декабря этого года.