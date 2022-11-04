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Киноафиша Новости Дженнифер Лоуренс чистит бассейны и находит друга в трейлере камерной драмы «Мост через озеро»

Дженнифер Лоуренс чистит бассейны и находит друга в трейлере камерной драмы «Мост через озеро»

4 ноября 2022 11:59
Дженнифер Лоуренс чистит бассейны и находит друга в трейлере камерной драмы «Мост через озеро»

Фильм уже вышел на Apple TV+.

В честь сегодняшнего цифрового релиза драмы «Мост через озеро» потоковый сервис Apple TV+ и студия A24 представили новый трейлер картины с Дженнифер Лоуренс и Брайаном Тайри Генри в главных ролях. Фильм уже доступен для просмотра всем подписчикам стриминговой платформы.

В центре сюжета — женщина-солдат Линси (Лоуренс), которая во время работы в корпусе инженеров Армии США в Афганистане подрывается на мине. После курса реабилитации ее демобилизуют. Дальше ей приходится отправиться в родной Новый Орлеан. Пытаясь адаптироваться к нормальной жизни, главная героиня устраивается работать уборщицей бассейнов. В то же время она знакомится с механиком Джеймсом (Генри). У ее нового друга также есть свои незаживающие травмы прошлого. Чтобы преодолеть сложные времена, персонажи должны держаться друг за друга.

Сняла фильм режиссер Лила Нойгебауер («Уборщица. История матери-одиночки»). Разработкой сценария занимались Оттесса Мошфег, Элизабет Сандерс и Люк Гебель. В остальной актерский состав вошли Дэнни Уолохэн, Джейн Ходишелл, Нил Хафф, Нгуен Ань Хыу, Линда Эмонд, Фред Уэллер, Стивен Хендерсон и Уилл Пуллен.

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма сейчас составляет 84% положительных отзывов.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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