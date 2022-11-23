Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье: 13-й этаж" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Независимый дух» 2023

«Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Независимый дух» 2023

23 ноября 2022 15:13
«Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Независимый дух» 2023

Ежегодная церемония награждения лучших инди-фильмов года состоится в начале весны.

Вчера, 22 ноября, были объявлены номинанты на американскую кинопремию «Независимый дух» 2023, призванную чествовать лучшие инди-фильмы прошедшего года. Список номинантов представили ведущие Тейлор Пейдж и Рауль Кастильо.

Лидером по количеству номинаций оказалась фантастическая комедия «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Эта картина фигурирует сразу в восьми категориях. Также жюри выделило музыкальную драму «Тар» Тодда Филда, получившую семь номинаций.

Кроме двух названных фильмов, на главную награду «Независимого духа» также были номинированы «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино, Our Father, the Devil («Наш отец, дьявол») Элли Фумби и «Говорят женщины» Сары Полли. За звание лучшего режиссера поборются Филд, Кван и Шайнерт, Полли, а также Когонада («После Янга») и Халина Рейн («Тела, тела, тела»).

В этом году организаторы Film Independent решили сделать все актерские награды гендерно-нейтральными. Также в конкурс были добавлены призы Best Breakthrough Performance (film) («Лучшая прорывная роль (фильм)») и Best Supporting Performance in a New Scripted Series (television) «Лучшая роль второго плана в новом сериале по сценарию (телевидение)»). Кроме того, были объявлены новые предельные бюджеты для номинантов: теперь стоимость фильма-конкурсанта не может превышать $30 млн в большинстве категорий.

Церемония награждения состоится 4 марта в Санта-Монике. 13 декабря жюри также объявит номинантов в категорях для телевизионных проектов.

Фото: A24
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе Читать далее 22 ноября 2022
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Читать далее 23 ноября 2022
Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Читать далее 24 ноября 2022
Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Читать далее 24 ноября 2022
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Свои не подкачали: подборка российских сериалов Читать далее 22 ноября 2022
За реваншем на край земли За реваншем на край земли Читать далее 22 ноября 2022
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Читать далее 22 ноября 2022
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Читать далее 22 ноября 2022
Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Читать далее 22 ноября 2022
Related video