«Всё везде и сразу» лидирует по количеству номинаций на премию «Независимый дух» 2023

Вчера, 22 ноября, были объявлены номинанты на американскую кинопремию «Независимый дух» 2023, призванную чествовать лучшие инди-фильмы прошедшего года. Список номинантов представили ведущие Тейлор Пейдж и Рауль Кастильо.

Лидером по количеству номинаций оказалась фантастическая комедия «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Эта картина фигурирует сразу в восьми категориях. Также жюри выделило музыкальную драму «Тар» Тодда Филда, получившую семь номинаций.

Кроме двух названных фильмов, на главную награду «Независимого духа» также были номинированы «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино, Our Father, the Devil («Наш отец, дьявол») Элли Фумби и «Говорят женщины» Сары Полли. За звание лучшего режиссера поборются Филд, Кван и Шайнерт, Полли, а также Когонада («После Янга») и Халина Рейн («Тела, тела, тела»).

В этом году организаторы Film Independent решили сделать все актерские награды гендерно-нейтральными. Также в конкурс были добавлены призы Best Breakthrough Performance (film) («Лучшая прорывная роль (фильм)») и Best Supporting Performance in a New Scripted Series (television) «Лучшая роль второго плана в новом сериале по сценарию (телевидение)»). Кроме того, были объявлены новые предельные бюджеты для номинантов: теперь стоимость фильма-конкурсанта не может превышать $30 млн в большинстве категорий.

Церемония награждения состоится 4 марта в Санта-Монике. 13 декабря жюри также объявит номинантов в категорях для телевизионных проектов.