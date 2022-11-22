До премьеры меньше месяца: вышел новый захватывающий трейлер «Аватара: Путь воды»

20th Century Studios выпустила новый трейлер долгожданного блокбастера «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. Главные роли в картине вновь сыграли Сэм Уортингтон («По соображениям совести»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Сигурни Уивер («Чужой») и Стивен Лэнг («Не дыши»), к которым на сей раз также присоединилась Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»).

В центре сюжета — Джейк (Уортингтон), Нейтири (Салдана) и их дети. Однажды на их дом, планету Пандору, возвращаются до зубов вооруженные люди, что заставляет все племя отправиться к берегам океанов планеты. Там они встречают водное племя на’ви и готовятся вступить в бой с захватчиками, чтобы защитить свой мир, сородичей и семью.

В новом трейлере зрители могут вновь увидеть ранее показанные водные красоты Пандоры, воссозданные на экране с помощью революционных технологий. Например, в одном из фрагментов мы видим, как соплеменники Джейка пытаются оседлать неких водных зверей, которых местное племя использует в качестве ездовых животных. Когда они наконец находят общий язык с упрямыми существами, те с большой скоростью проносят их у водной глади, открывая перед нашими глазами истинное визуальное великолепие картины. Кроме того, в ролике есть несколько кадров из боевых сцен, и выглядят они по-настоящему захватывающе. К примеру, в одном таком отрывке большой боевой корабль людей атакует огромный океанский монстр.

Премьера картины состоится уже менее чем через месяц, 16 декабря.