Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители

Фильм, рассказывающий о жестоком клоуне-убийце, который возвращается в канун Хэллоуина, не просто играет на нервах зрителей, а становится для них настоящим испытанием. Кровавые убийства и сцены насилия в продолжении хоррора 2016-го года оказались настолько страшными и отвратительными, что люди уходили с показов, а некоторые теряли сознание. Нескольким зрителям даже потребовалась срочная медицинская помощь. Режиссер картины Дэмиен Леоне заявил, что совершенно не ожидал такой реакции и ни в коем случае не хотел никого травмировать. Однако, он подтвердил, что действительно пытался «переплюнуть» сцену с убийством ножовкой из «Ужасающего», поэтому второй фильм получился достаточно кровавым. Сиквел скорее рассчитан на зрителей, которые знакомы с первой картиной и понимают, чего примерно ждать от продолжения. Тем не менее «Ужасающий 2» уже стал одним из самых кассовых фильмов этой осени. Но если вы собираетесь на него в кино, подумайте несколько раз.

Ужасающий 2

Боди-хоррор режиссера Джулии Дюкорно, которая получила Золотую пальмовую ветвь за картину «Титан» в 2021 году, – нестандартная история о взрослении и принятии себя. Независимый фильм ужасов рассказывает о вегетарианке Жюстин, которая поступает в ветеринарный колледж и начинает новую жизнь. Девушка постепенно теряет контроль – сначала она пробует сырой стейк, а затем переключается на человечину. Сам по себе фильм довольно откровенный, а некоторые сцены с поеданием конечностей и кровоточащими ранами, которые показывают крупным планом, действительно очень трудно выдержать. На Каннском кинофестивале реакция зрителей на боди-хоррор Дюкорно была соответствующей – некоторых во время просмотра беспокоила тошнота, а два человека потеряли сознание. На премьерном показе фильма в Лос-Анджелесе выдавали мешочки для рвоты, а на Гетеборгском фестивале более тридцати человек ушли посреди сеанса. Несмотря на обилие мягко говоря неприятных моментов, связанных с каннибализмом, лента получила высокие оценки критиков. Абстрагироваться от шокирующих элементов картины очень сложно, но эта жесткая и пронзительная история о подавлении сексуальности точно заслуживает внимания.

Вкус плоти

За «Изгоняющим дьявола» 1973 года закрепилась слава одного из самых страшных фильмов в истории ужасов. В центре сюжета хоррора, основанного на одноименной книге Уильяма Питера Блэтти, – история девочки Риган МакНил, телом которой завладел демон. Во время первых показов неподготовленных американских зрителей настолько напугали некоторые сцены, что они не смогли досидеть до конца фильма и уходили посередине. Самые впечатлительные люди падали в обморок. После новостей о самочувствии зрителей во время просмотра, у лондонских кинотеатров в дни премьерных показов дежурили скорые, чтобы сразу оказать помощь всем, кому стало плохо. «Изгоняющий дьявола» вызвал возмущение церкви, и она даже пыталась добиться его запрета. В итоге фильм ужасов все еще нельзя посмотреть в Сингапуре и на Филиппинах, а Netflix удалил хоррор из своей коллекции, чтобы лишний раз никого не травмировать.

Изгоняющий дьявола

«Пила» – одна из самых пугающих серий фильмов ужасов, которая явно предназначена для зрителей со стальными нервами – выдержать сцены, в которых герои наносят себе увечья, под силу далеко не каждому. Интересно, что хуже всего люди чувствовали себя во время показа именно третьей части, в которой жертвой маньяка становится доктор Линн Денлон. BBC News писали, что как минимум пять зрителей упали в обморок на сеансах в кинотеатрах в Великобритании, а одной женщине в Стивенидже потребовалась помощь врачей – ее забрали в больницу. После этих случаев представители службы скорой помощи Восточной Англии дали комментарии СМИ и заявили, что брезгливым и впечатлительным зрителям лучше воздержаться от просмотра слэшера.

Пила 3

Режиссер и актер Элай Рот, который играл в «Бесславных ублюдках» Тарантино, настоящий эксперт в фильмах ужасов – его безумно напряженный и жестокий «Хостел» наверняка травмировал некоторых зрителей, но «Зеленый ад» все же превзошел его своими кровожадными шокирующими сценами. По сюжету группа молодых людей во время путешествия по Амазонке попадает в автокатастрофу и оказывается в заложниках у племени людоедов. Вряд ли вы сможете досмотреть хоррор до конца – режиссер совсем не щадит зрителей и постоянно демонстрирует невыносимые сцены каннибализма. На Фестивале американского кино в Довиле два человека упали в обморок и что-то подсказывает, что эти не единичные случаи.