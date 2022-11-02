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Киноафиша Новости Алексей Серебряков сталкивается с неистовыми волками в трейлере триллера «Бешенство»

Алексей Серебряков сталкивается с неистовыми волками в трейлере триллера «Бешенство»

2 ноября 2022 09:01
Алексей Серебряков сталкивается с неистовыми волками в трейлере триллера «Бешенство»

Смертельное противостояние с хищниками развернется в холодной тайге.

В сети появился дебютный трейлер напряженного российского триллера о выживании «Бешенство», главную роль в котором сыграл звезда отечественного кино Алексей Серебряков («Левиафан», «Никто»). Релиз остросюжетной ленты намечен на 23 февраля будущего года.

Действие развернется в заснеженной тайге, где внезапно разгорается страшная эпидемия бешенства. Зараженные дикие волки становятся гораздо более свирепыми и непредсказуемыми, а их укус сулит людям только одно — неминуемую смерть. Главный герой — мужчина по имени Игорь (Серебряков), который пытается помочь своему сыну преодолеть зависимость. Из-за того, что традиционные методы лечения не помогают, протагонист насильно изолирует парня в одном из охотничьих домов, окруженном лишь непроглядной белой тьмой, холодным лесом и его опасными обитателями. Это становится явной ошибкой — очень скоро Игорю и всем местным жителям придется вступить в смертельное противостояние с неконтролируемой бешеной стаей волков и самым опасным хищником леса.

Снял «Бешенство» создатель семейной трилогии «Последний богатырь» Дмитрий Дьяченко, у которого в первый день Нового года выходит также фильм про Чебурашку. В остальной актерский состав картины вошли Евгений Ткачук, Всеволод Володин, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина, Александр Устюгов, Иван Бычков и Александр Булатов.

Фото: Hype Film
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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