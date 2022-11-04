Закрытый сериал «Судьба: Сага клуба Винкс» продолжится в виде смежных проектов
Сценарист фэнтезийного шоу заявил, что работает сразу над несколькими проектами в рамках этой вселенной.
Сценарист «Судьбы: Сага клуба Винкс» Инджинио Страффи заявил, что в будущем сериал может получить продолжение в виде других проектов. Ранее на этой неделе стало известно, что Netflix принял решение закрыть фэнтезийного шоу после двух сезонов.
Накануне Страффи опубликовал пост в своих социальных сетях, написав:
«Судьба: Сага клуба Винкс» была захватывающим приключением, большим достижением и хитом, который посмотрели миллионы зрителей, еще раз подтвердив значимость мира «Винкс» для людей по всему миру. В ближайшем будущем я начну работать над множеством других захватывающих проектов по этой вселенной, про некоторые из которых я с радостью расскажу вам».
По словам сценариста, сейчас «в производстве находится ремейк мультсериала, который создается с использованием CG-графики». Никаких дополнительных подробностей он не сообщил, лишь добавив, что новое шоу «вернет зрителей в мир «Винкс».
Также он сообщил, что участвует в разработке «крупнобюджетного фильма о «Винкс», назвав этот проект «своей мечтой».
В конце поста сценарист добавил, что хочет вознаградить фанатов за их любовь и верность бренду «Винкс», поэтому он будет «усердно работать в надежде создать для них лучший фильм».