Закрытый сериал «Судьба: Сага клуба Винкс» продолжится в виде смежных проектов

Сценарист фэнтезийного шоу заявил, что работает сразу над несколькими проектами в рамках этой вселенной.

Сценарист «Судьбы: Сага клуба Винкс» Инджинио Страффи заявил, что в будущем сериал может получить продолжение в виде других проектов. Ранее на этой неделе стало известно, что Netflix принял решение закрыть фэнтезийного шоу после двух сезонов.

Накануне Страффи опубликовал пост в своих социальных сетях, написав:

«Судьба: Сага клуба Винкс» была захватывающим приключением, большим достижением и хитом, который посмотрели миллионы зрителей, еще раз подтвердив значимость мира «Винкс» для людей по всему миру. В ближайшем будущем я начну работать над множеством других захватывающих проектов по этой вселенной, про некоторые из которых я с радостью расскажу вам».

По словам сценариста, сейчас «в производстве находится ремейк мультсериала, который создается с использованием CG-графики». Никаких дополнительных подробностей он не сообщил, лишь добавив, что новое шоу «вернет зрителей в мир «Винкс».

Также он сообщил, что участвует в разработке «крупнобюджетного фильма о «Винкс», назвав этот проект «своей мечтой».

В конце поста сценарист добавил, что хочет вознаградить фанатов за их любовь и верность бренду «Винкс», поэтому он будет «усердно работать в надежде создать для них лучший фильм».