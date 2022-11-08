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Киноафиша Новости Сериал «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь завершится вторым сезоном

Сериал «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь завершится вторым сезоном

8 ноября 2022 11:27
Сериал «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь завершится вторым сезоном

Также появился эффектный тизер.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video объявил дату выхода второго сезона фэнтезийного детективного сериала «Карнивал Роу». Премьера новых серий состоится на платформе 17 февраля 2023 года. Кроме того, представители Amazon официально подтвердили, что новый сезон станет для шоу последним.

Главные роли во второй части «Карнивал Роу» вновь исполнили Орландо Блум («Пираты Карибского моря»), Кара Делевинь («Убийства в одном здании»), Арти Фрушан («Дом Дракона») и Кэролайн Форд («Однажды в сказке»). Съемки были завершены в сентябре этого года.

Ранее в сети уже появлялись слухи о возможном закрытии «Карнивал Роу» из-за длительного перерыва между первым и вторым сезонами. Подозрения фанатов только подкрепились после того, как Блум опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором он, как казалось, прощался со зрителями шоу и его съемочной командой.

Сериал посвящен суровому детективу Райкфорту (Блум) и эльфийке Виньетт (Делевинь), решившим объединить усилия для расследования серии убийств, потрясших неовикторианский мегаполис Бург. Во втором сезоне Райкфорт продолжит идти по следам кровавого маньяка, чьи преступления разожгли пламя ненависти между человеческой администрацией Бурга и магическими беженцами, наводнившими город. Тем временем Виньетт и Черный Ворон задумывают отомстить Ионе Брейкспир (Фрушан) и Софии Лонгербейн (Форд), которых они винят в угнетении своего народа.

Шоураннером сериала выступил Эрик Олесон, также работавший над такими проектами, как «Стрела» и «Помнить все».

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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