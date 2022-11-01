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Киноафиша Новости Появился первый кадр с Миллой Йовович из боевика «Дышать» от продюсеров «Джона Уика»

Появился первый кадр с Миллой Йовович из боевика «Дышать» от продюсеров «Джона Уика»

1 ноября 2022 11:41
Появился первый кадр с Миллой Йовович из боевика «Дышать» от продюсеров «Джона Уика»

Действие развернется после глобальной катастрофы, из-за которой на планете почти не осталось кислорода.

В сети появился первый официальный кадр из остросюжетного экшен-триллера «Дышать» (Breathe), на котором запечатлена героиня Миллы Йовович в режиме боевой готовности. Проектом занимаются продюсеры из студии Thunder Road Бэзил Иваник и Эрика Ли, ответственные за киносерию про Джона Уика.

Вместе со звездой франшизы «Обитель зла» в ленте сыграли Сэм Уортингтон («Аватар»), Куавенжане Уоллис («Звери дикого Юга»), Коммон («Адская кухня») и Дженнифер Хадсон («Девушки мечты»).

Появился первый кадр с Миллой Йовович из боевика «Дышать» от продюсеров «Джона Уика»

События фильма развернутся в условиях постапокалипсиса. В центре повествования окажутся мать по имени Майя (Хадсон) и ее дочка Зора (Уоллис). Героиням приходится выживать под землей, поскольку на поверхности почти не осталось воздуха. Вылазки наверх возможны, но только с помощью высокотехнологичного кислородного скафандра, созданного Дарием (Коммон) — мужем Майи, которого она считает мертвым. Напряжение нарастает после того, как возле бункера персонажей появляется загадочная пара, утверждающая, что им известно о судьбе Дария. Майя впускает их внутрь, но неожиданные гости окажутся вовсе не доброжелательными личностями.

Поставил ленту режиссер подростковой научной фантастики «Увидимся вчера» Стефон Бристоль. Сценарий написал Даг Саймон («Последний обряд», «Братство») — этот текст в свое время побывал в знаменитом голливудском «Черном списке» лучших нереализованных фильмов.

В данный момент картина находится на этапе постпродакшна и не имеет конкретной даты премьеры. Сейчас ее продают международным прокатчикам на Американском кинорынке (AFM).

Фото: Legion-Media; Capstone
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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