Создатели байопика о Петре I собираются снять серию фильмов о российских правителях

Авторы популярной документальной картины «Петр I: Последний царь и первый император» объявили, что намерены создать целый цикл фильмов о российских правителях.

По словам режиссера проекта Андрея Кравчука, благодаря успеху среди зрителей, недавний байопик смог стать своеобразным «плацдармом» для целой франшизы:

«Начинали мы делать его отдельно, потом возникла мысль для создания такого цикла. Успех картины ставит перед нами более сложные задачи. Мы не должны сделать хуже, мы должны сделать только лучше».

Все будущие ленты будут выходить под общим названием «Русь». Режиссер также добавил, что планирует создать фильмы об императрицах Елизавете Петровне, Анне Иоанновне, Екатерине I.

Ранее фильм о Петре I стал самым кассовым документальным проектом за всю историю отечественного проката. По последним данным, он смог собрать более 210 млн рублей и привлечь к экранам около 880 тыс зрителей, при этом его показы все еще продолжаются.

Картина представляет собой уникальный проект, сочетающий в себе игровые и документальные элементы. Она посвящена ключевым моментам из жизни Петра I, великого императора, выстроившего для России ее первый флот, завоевавшего для страны выход к морю и «прорубившего окно в Европу». Роль монарха в разных возрастах в художественных сценах исполнили Даниил Муравьев-Изотов («Робо»), Алексей Лукин («Сводные судьбы») и Иван Колесников («Любовь без размера»).