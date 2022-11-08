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Киноафиша Новости Райан Рейнольдс рассказал о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Райан Рейнольдс рассказал о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

8 ноября 2022 13:51
Райан Рейнольдс рассказал о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Также стало известно, когда начнутся съемки.

Одним из наиболее громких анонсов осени стало объявление о возвращении Хью Джекмана к образу Росомахи в «Дэдпуле 3». В недавнем разговоре с порталом Collider Райан Рейнольдс поделился подробностями того, как все произошло. По словам звезды, инициатива во много исходила также от самого Джекмана:

«Я думаю, вы слишком многое на меня накладываете. Я не верю, что именно я ответственен за возвращение Хью, но я действительно всегда хотел, чтобы он вернулся. Моя первая встреча с Кевином Файги произошла, когда Disney только купила студию Fox, т.е. много лет назад — может быть три года назад, три с половиной или четыре, не могу сказать точно. Разговор был посвящен съемкам фильма о нас двоих — о Росомахе и Дэдпуле. Тогда это казалось невозможным. А потом в идеальный момент Хью просто позвонил мне и сказал, что ему интересно еще разок сыграть своего героя. Дальше я позволю Хью самому ответить на этот вопрос, потому что я знаю, что вы точно скоро обязательно пообщаетесь с ним по этому поводу. В общем, когда он выразил заинтересованность вернуться, моей задачей было правильно передать все Кевину Файги».

Актер подчеркнул, чтобы все получилось, студии Marvel пришлось преодолеть множество «подводных камней», так как интеграция персонажей из другой вселенной в MCU — задача не из легких. Но «Дэдпул 3» для Рейнольдса — работа мечты, потому что он сотрудничает с двумя своими близкими друзьями в лице Джекмана и режиссера Шона Леви («Главный герой», «Проект «Адам»).

Также Рейнольдс отметил, что съемки «Дэдпула 3» начнутся примерно в конце весны. Сейчас идет подготовка к производству. Премьера намечена на 8 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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