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Киноафиша Новости Восхождение Уитни Хьюстон: вышел новый трейлер байопика I Wanna Dance with Somebody

Восхождение Уитни Хьюстон: вышел новый трейлер байопика I Wanna Dance with Somebody

10 ноября 2022 10:44
Восхождение Уитни Хьюстон: вышел новый трейлер байопика I Wanna Dance with Somebody

Фильм об одной из самых популярных певиц в истории музыки выйдет на экраны в конце этого года.

Кинокомпания Sony Pictures выпустила новый трейлер музыкальной биографической драмы I Wanna Dance with Somebody («Я хочу с кем-нибудь потанцевать»). Главные роли в фильме исполнили Наоми Аки («Мастер не на все руки»), Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada»), Тамара Тюни («Уолл-стрит») и Кларк Питерс («Прощание»).

Фильм посвящен легендарной Уитни Хьюстон (Аки), одной из самых популярных певиц в истории. Действие охватит все важнейшие этапы ее жизни, начиная с ранних лет, когда она начала свою карьеру в самом обычном хоре в Нью-Джерси, заканчивая годами всемирного признания, когда она смогла достичь невиданных вершин музыкального успеха. Судя по трейлеру, зрители смогут и воодушевляющее восхождение Хьюстон к вершинам славы, и душераздирающие драматические эпизоды из ее слишком короткой жизни, трагически оборвавшейся в 2012 году. Кроме того, авторы добавили в ленту сцены с захватывающим дух исполнением некоторых ее самых культовых песен, например, I Will Always Love You и I Wanna Dance with Somebody, по которой был назван фильм.

Режиссером проекта выступила Кейси Леммонс, автор фильмов «Черное Рождество» и «Гарриет». Сценарий написал Энтони МакКартен, который ранее уже работал над другой музыкальной биографической драмой, «Богемской рапсодией» с Рами Малеком, а также над такими популярными картинами, как «Темные времена» и «Вселенная Стивена Хокинга».

Российская премьера I Wanna Dance with Somebody состоится 22 декабря этого года.

Фото: Sony
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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