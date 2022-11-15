Трейлер «Индианы Джонса 5» должен выйти в ближайшие недели

Первый трейлер «Индианы Джонса 5» уже на подходе. Новостью поделился в своем микроблоге режиссер приключенческого блокбастера Джеймс Мэнголд. В конце минувших выходных постановщик сообщил, что до релиза дебютного ролика осталось менее тридцати дней.

Первые рекламные материалы картины продемонстрировали узкому кругу зрителей еще в сентябре в рамках ежегодного мероприятия D23 Expo. Показанное видео утекло в сеть в очень плохом качестве и пока неизвестно, будет ли декабрьский трейлер как-либо от него отличаться. Многие полагают, что Disney и Lucasfilm приурочат релиз трейлера к премьере «Аватара: Путь воды», но подтверждения этому нет.

Также недавно появились слухи о провальных тестовых показах картины. Сообщалось, что создатели показали фокус-группам несколько вариантов концовки, но ни одна из них не удовлетворила аудиторию. В одной из версии легендарный персонаж Харрисона Форда умирает, в другой — передает свое знамя героине Фиби Уоллер-Бридж. Все это с насмешкой уже развеял все тот же Мэнголд:

«Дело, конечно, ваше — верить анонимным троллям из подвала или режиссеру фильма. Никто и никогда не заменит Индиану Джонса. Такого нет в сценарии и не будет в фильме. Мы даже это не обсуждали».

Сюжет и официальное название пятой части пока тщательно скрываются, но предполагается, что основной темой истории будет путешествие во времени, а главным антагонистом станет нацистский ученый в исполнении Мадса Миккельсена.

Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 30 июня 2023 года. Параллельно для сервиса Disney+ разрабатывается сериал, который, по слухам, будет посвящен Эбнеру Равенвуду, наставнику знаменитого археолога.