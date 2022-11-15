Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Слон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Трейлер «Индианы Джонса 5» должен выйти в ближайшие недели

Трейлер «Индианы Джонса 5» должен выйти в ближайшие недели

15 ноября 2022 15:06
Трейлер «Индианы Джонса 5» должен выйти в ближайшие недели

Режиссер ленты опроверг слухи о провальных тестовых показах.

Первый трейлер «Индианы Джонса 5» уже на подходе. Новостью поделился в своем микроблоге режиссер приключенческого блокбастера Джеймс Мэнголд. В конце минувших выходных постановщик сообщил, что до релиза дебютного ролика осталось менее тридцати дней.

Первые рекламные материалы картины продемонстрировали узкому кругу зрителей еще в сентябре в рамках ежегодного мероприятия D23 Expo. Показанное видео утекло в сеть в очень плохом качестве и пока неизвестно, будет ли декабрьский трейлер как-либо от него отличаться. Многие полагают, что Disney и Lucasfilm приурочат релиз трейлера к премьере «Аватара: Путь воды», но подтверждения этому нет.

Также недавно появились слухи о провальных тестовых показах картины. Сообщалось, что создатели показали фокус-группам несколько вариантов концовки, но ни одна из них не удовлетворила аудиторию. В одной из версии легендарный персонаж Харрисона Форда умирает, в другой — передает свое знамя героине Фиби Уоллер-Бридж. Все это с насмешкой уже развеял все тот же Мэнголд:

«Дело, конечно, ваше — верить анонимным троллям из подвала или режиссеру фильма. Никто и никогда не заменит Индиану Джонса. Такого нет в сценарии и не будет в фильме. Мы даже это не обсуждали».

Сюжет и официальное название пятой части пока тщательно скрываются, но предполагается, что основной темой истории будет путешествие во времени, а главным антагонистом станет нацистский ученый в исполнении Мадса Миккельсена.

Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 30 июня 2023 года. Параллельно для сервиса Disney+ разрабатывается сериал, который, по слухам, будет посвящен Эбнеру Равенвуду, наставнику знаменитого археолога.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов Читать далее 15 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Related video