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Киноафиша Новости «Убить Билла» по-индонезийски: вышел трейлер комедийного боевика «Большая четверка»

«Убить Билла» по-индонезийски: вышел трейлер комедийного боевика «Большая четверка»

29 ноября 2022 13:58
«Убить Билла» по-индонезийски: вышел трейлер комедийного боевика «Большая четверка»

Зрители смогут увидеть новый веселый экшен-фильм уже через две недели.

Netflix представил трейлер комедийного боевика «Большая четверка». Главные роли в фильме исполнили Абимана Арьясатья («Гундала: Сын молнии»), Путри Марино («Собственник»), Ариэ Критинг («Художник призраков») и Кристо Иммануэль.

В центре сюжета — команда убийц, состоящая из четырех человек в лице Приманки, Задиры, Снайпера и Лидера. Каждый из них получил свое прозвище в соответствии со своими уникальными способностями и обязанностями. Работая вместе, они становятся непобедимыми наемниками, которые способны выполнить любой заказ, попутно устроив настоящее кровавое шоу. Всех этих разношерстных людей удерживает вместе Наставник. В новом трейлере зрителей знакомят с офицером полиции Дианой, которая решила разыскать команду, чтобы та привлекла к ответственности убийцу ее отца. Однако то, что она узнает во время своего путешествия, полностью меняет всю ее жизнь.

Наряду с впечатляющими боевыми сценами, фильм также может похвастаться отличным юмором. Картина была снята в Индонезии и станет вторым оригинальным индонезийским фильмом, выпущенным Netflix в этом году.

Режиссером проекта выступил Тимо Тьяджанто, создатель серии хорроров «Пока Дьявол не позовет» и боевика «Ночь идет за нами». Он также написал сценарий картины в соавторстве с Джоанной Ваттименой («#ЗамужЗаЛучшегоДруга»).

«Большая четверка» выйдет на Netflix 15 декабря этого года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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