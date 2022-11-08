Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье

Уже завтра на Netflix состоится премьера нового сезона скандального шоу «Корона». Вспоминаем главные фильмы и сериалы, рассказывающие о жизни королевской семьи.

Полный остроумия, юмора и пафоса, трогательный фильм Стивена Фрирза показывает жизнь английской Королевы (Хелен Миррен) после трагической гибели принцессы Дианы. В августе 1997 года на мир обрущивается страшная новость — всеобщая любимица, заботливая мать и принцесса погибла в автокатастрофе. Британское общество ожидает незамедлительных действий от Елизавета II, но она берет паузу и пытается осознать весь масштаб трагедии в замке Балморал.

В то же время совсем недавно избранный премьер-министр Тони Блэр (Майкл Шин) понимает, что в сложившихся обстоятельствах репутация британских монархов может быть навсегда потеряна. Он ищет баланс и помогает королевскому дому пережить утрату без потери общественной поддержки.

Королева

Мрачная драма о коротком, но очень тяжелом периоде жизни принцессы Дианы Спенсер. Действие фильма происходит в течение трех дней в 1991 году, прямо в канун Рождества. Брак Дианы и принца Чарльза разваливается, и многие уже начинают поговаривать о разводе. На протяжении всей картины главная героиня борется со своими психологическими проблемами и демонстрирует обратную сторону всемирной популярности. Главная роль досталась Кристен Стюарт, которая, кажется, впервые изобразила Диану человеком, а не идеальным, ангелоподобным персонажем. Режиссер фильма, Пабло Ларраин, использует тонкие грани психологизма и окунает зрителей в водворот мыслей и чувст Леди Ди, который с каждой минутой все больше затягивает. Именно поэтому «Спенсер» и получился таким тревожным и гнетущим. Фильм вызвал бурю негодований из-за нарушения стандартных рамок образа Дианы, однако критики высоко его оценили.

Спенсер

Виндзоры (2016)

Бесспорно, самый неожиданный и необычный сериал о королевской семье. «Виндзоры» — это вымышленная комедийная мыльная опера, основанная на реальной жизни. Главный инструмент сценаристов шоу — это сатира, иногда гиперболизированная до невозможности. Герои непоследовательны в своих действиях, одержимы продолжением рода, неразумны и иногда даже карикатурны. Сериал жестко высмеивает бульварный образ королевской семьи и показывает монархов с самых неожиданных сторон. Понравится точно не всем, особенно придирчивым поклонникам королевской семьи. Но если вы фанат стеба и готовы к пошлому юмору, очень рекомендуем.

Виндзоры

Пронзительная оскароносная картина о вступлении британского принца Альберта (Колин Ферт), отца Елизаветы II, на престол. Брат Альберта отрекается от трона, и главный герой вынужден взять на себя обязанности монарха. Принц страдает серьезным заиканием, и это один из главных конфликтов в фильме. Его речь не подходит для будущего короля, и поэтому его супруга Элизабет (Хелена Бонем Картер) нанимает австралийского логопеда Лайонела Лога (Джеффри Раш), использующего крайне нестандартные методы. Между мужчинами завязывается трогательная дружба, которая притягивает взгляды до самого финала.

Король говорит!

Гарри и Меган: История королевской любви (2018)

Первая часть бесконечной франшизы, повествующей об истории взаимоотношений самой скандальной пары королевской семьи. Режиссером картины выступил Джулиан Джаррольд, который известен нам по сюрреалистическрму сериалу «Электрические сны Филипа К. Дика», а также по уже упомянутому сериалу «Корона». Сюжет сконцентрирован на знакомстве и первых этапах влюбленности принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Фильм снят в духе современных подростковых мелодрам, поэтому точно сможет оставить отпечаток в вашем сердце.

Гарри и Меган: История королевской любви

Еще один фильм, повествующей о жизни леди Ди, теперь уже после брака. Картина снята Оливером Хиршибигелем («Вторжение») и стала первой полнометражной лентой, сконцентрированной на принцессе. Сюжет рассказывает о последних годах жизни принцессы Уэльской, в момент, когда она развелась с Чарльзом, активно занималась общественной деятельностью и даже встретила новую любовь — кардиохирурга Хасната Хана. Главная роль досталась Наоми Уоттс («Твин Пикс», «Малхолланд Драйв»). Однако критикам картина пришлась не по душе: фильм осуждали за чрезмерную откровенность и «пластиковую» актерскую игру.

Диана. История любви

Лондон, окончание самой масштабной и кровавой европейской войны. Король Георг VI (Руперт Эверетт) готовится к важному выступлению на радио, а его дочери Элизабет (Сара Гадон) и Маргарет (Бел Паули) хотят отправиться в город и отпраздновать победу вместе с жителями. Отец отпускает своих дочерей и с этого момента зрители начинают смотреть легкую комедию в духе классических «Римских каникул».

«Лондонские каникулы» — это фантазия, в основе которой лежат реальные и даже местами трагические события. Принцессы изображены естественными и очеловеченными, есть приятная романтическая линия, и все это держится на незамысловатом сюжете. Фильм не строит из себя эпическую драму о монаршей жизни, а, наоборот, старается быть воздушным, увлекательным и идеально подходящим под холодный ноябрьский вечер.