Ольга Куриленко разбирается с преступным синдикатом в трейлере веселого боевика High Heat

Экшен-комедия со звездами «Кванта милосердия» и «Достать ножи» выйдет в конце этого года.

Кинокомпания Saban Films представила трейлер комедийного боевика High Heat («Высокая температура»). Главные роли в фильме исполнили Ольга Куриленко («Квант милосердия»), Дон Джонсон («Достать ножи»), Крис Диамантополос («Три балбеса») и Кэйтлин Даблдэй («Поймай меня, если сможешь»).

В центре сюжета — шеф-повар Ана (Куриленко) и ее муж Рэй (Джонсон), которые вместе владеют и управляют успешным рестораном, но оба хранят друг от друга страшные тайны. Рэй задолжал мафии огромную сумму денег, а Ана — бывший агент КГБ. Однако все их секреты выходят на свет, когда бандиты посылают киллеров, чтобы убить своего должника, а его верная жена с легкостью избавляется от них. Супруги решают дать совместный отпор криминальному синдикату, чтобы спасти свой бизнес и свои жизни.

High Heat станет второй режиссерской работой Зака Голдена. Ранее он успел прославиться благодаря своей первой картине, которой стал комедийный вестерн «Побег заключенного 614» с Роном Перлманом и Мартином Старром в главных ролях. Сценарий нового фильма написал Джеймс Педерсен.

High Heat выйдет в мировой прокат и на цифровых платформах 16 декабря этого года.