Сериал «Опасные связи» продлен на второй сезон в преддверии премьеры первого

Накануне премьеры сериала «Опасные связи», которая состоится 6 ноября, кабельный канал Starz официально продлил шоу на второй сезон. Телесеть настолько уверена в успехе проекта, что решила не дожидаться зрительского вердикта и дала создателям одобрение на разработку продолжения.

Предстоящая костюмированная мелодрама станет многосерийным приквелом сатирического романа Шодерло де Лакло. В шоу будет показано зарождение союза любовников-авантюристов маркизы Камиллы де Мертей (Элис Энглерт) и виконта Паскаля де Вальмона (Николас Дентон). С помощью своих навыков соблазнения и манипуляции они пробиваются вверх по социальной лестнице. Действие развернется незадолго до французской революции XVIII века.

Ниже приведена цитата воодушевленной Кэтрин Басби, главы отдела оригинальных программ Starz:

«Опасные связи» вызывают привыкание — это провокационный и прекрасно прописанный сериал. В этой своеобразной прелюдии к знаменитому роману XVIII века показан дореволюционный Париж в его самом декадентском виде. Мы уверены, что к финалу первого сезона зрители будут с нетерпением жаждать еще больше интриг и соблазнений».

В качестве шоураннера, главного сценариста и исполнительного продюсера сериала выступает Харриет Уорнер («Расскажи мне свои секреты»). В актерский состав также вошли Лесли Мэнвилл, Кэрис ван Хаутен, Майкл МакЭлхаттон, Козар Али, Люси Коху, Клэр Хиггинс, Палома Фэйт и другие.