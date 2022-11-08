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Киноафиша Новости Режиссер «Вавилона» Дэмьен Шазелл рассказал, на основе чего он воссоздал старый Голливуд

Режиссер «Вавилона» Дэмьен Шазелл рассказал, на основе чего он воссоздал старый Голливуд

8 ноября 2022 17:04
Режиссер «Вавилона» Дэмьен Шазелл рассказал, на основе чего он воссоздал старый Голливуд

Режиссер заявил, что история Лос-Анжелеса тех лет действительно похожа на судьбу древнего города, в честь которого назван фильм.

Дэмьен Шазелл, автор всемирно признанных фильмов «Одержимость», «Ла-Ла Ленд» и «Человек на Луне», рассказал о том, откуда он черпал вдохновение при воссоздании антуража старого Голливуда в своей будущей эпической комедийной драме «Вавилон».

Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе 1920-х годов, когда Голливуд переживал тяжелый переход от немого кино к звуковому. Главными героями фильма выступят несколько важнейших фигур в истории раннего кинематографа, карьера каждой из которых не единожды видела больше взлеты и громкие падения.

Сам Шазелл описывает свой проект как историю о «непомерных амбициях и возмутительном излишестве». В свежем интервью Entertainment Weekly создатель фильма сказал, что история Голливуда тех лет действительно похожа на судьбу древнего города, в честь которого была названа эта лента:

«История Вавилона похожа на историю самого Лос-Анджелеса. Ранняя киноиндустрия была очень быстро созданным импровизированным сообществом энтузиастов, из-за чего она и казалась такой необузданной и безрассудной. Даже в те годы пресса часто использовала слово «Вавилон» для описания Голливуда, потому что в нем хотели видеть греховное место, город упадка и разврата, который вот-вот окажется на краю погибели».

По словам режиссера, он черпал вдохновение из реальных исторических источников, чтобы воплотить дух времени на экране как можно достовернее:

«Я обращался за вдохновением к биографиям реальных людей, чтобы честно и без прикрас показать хорошие и плохие стороны этой эпохи, ставшей настоящим сейсмическим сдвигом в истории кино. После многих лет тщательного исследования источников меня захватила идея попытаться раскрыть саму суть того времени на примере широкого круга людей или даже всего общества в целом, а не ограничиваться одним-двумя персонажами».

Премьера «Вавилона» состоится 23 декабря этого года.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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