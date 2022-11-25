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Киноафиша Новости Авторитетные СМИ опровергли информацию о возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья

Авторитетные СМИ опровергли информацию о возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья

25 ноября 2022 10:06
Авторитетные СМИ опровергли информацию о возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья

Ранее актер заявил, что «ничто на свете не заставит» его снова сняться в «Пиратах Карибского моря».

Сразу несколько ресурсов, в том числе британские журналы The Sun и The Mirror, выпустили сообщение о том, что Джонни Депп собирается вернуться к роли Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря».

Согласно опубликованной информации, Депп примет участие в пробных съемках следующей части серии в феврале. Проект разрабатывается под рабочим названием A Day At Sea («День в море»). При этом студия все еще не назвала имя режиссера будущей картины.

С другой стороны, более авторитетные Daily Mail и The New York Post уже выпустили опровержения этих сообщений. Эти СМИ, ссылаясь на близкие к актеру источники, сообщают, что Депп возвращаться во франшизу не планирует. Ранее Депп во время судебного разбирательства с Эмбер Херд заявил, что «ничто на свете не заставит его снова работать с Disney над «Пиратами Карибского моря». При этом в том же суде актер признался, что когда-то хотел сняться в еще одной, заключительной части серии:

«Я чувствовал, что с этими персонажами необходимо попрощаться должным образом. Я планировал продолжать сниматься в «Пиратах Карибского моря», пока не буду уверен, что пришло время остановиться».

Из слов продюсера Джерри Брукхаймера достоверно известно, что до недавнего времени в разработке находились сразу две новые части «Пиратов Карибского моря». В одной из них главную роль должна была сыграть Марго Робби, но на прошлой неделе актриса сообщила о том, что проект был отменен. Так как ни Disney, ни сама Робби так и не назвали причины его закрытия, многие фанаты начали думать, что компания все-таки уговорила Деппа вернуться к работе над франшизой. Представители Disney отказались комментировать слухи о возвращении актера.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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