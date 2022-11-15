Сильвестр Сталлоне признал, что в 1980-х он враждовал с Арнольдом Шварценеггером

Сильвестр Сталлоне признался, что в 1980-х годах он сильно враждовал с Арнольдом Шварценеггером. Об этом легендарный актер рассказал в новом интервью для Forbes. По словам Сталлоне, причиной их взаимной ненависти стала жесткая конкуренция:

«Мы действительно очень не любили друг друга, потому что мы были… эти слова могут показаться немного тщеславными, но я думаю, что в то время мы были пионерами жанра боевиков. Мы были конкурентами, причем он был очень серьезным соперником, такова его природа, и я был точно таким же. Я думаю, что это противостояние помогало нам держать себя в тонусе, но даже вне съемочных площадок мы все равно продолжали соревноваться. Это выглядело совсем не здорово. Но в итоге мы стали очень хорошими друзьями».

Уже в 2010-х два актера снялись вместе во второй и третьей части «Неудержимых» и криминальном боевике «Плана побега». В любом случае, те дни, когда Сталлоне и Шварценеггер боролись за внимание зрителей, давно ушли в прошлое. Сейчас обе звезды работают над различными проектами для стриминговых сервисов. Недавно Сталлоне исполнил главную роль в «Короле Талсы», новом сериале от автора «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана для Paramount+, а Шварценеггер в данный момент участвует в разработке приключенческого шоу Utap для Netflix, где он также играет ведущую роль.

Премьера первого сезона «Короля Талсы» состоялась в прошлое воскресенье, 13 ноября, дата выхода Utap пока неизвестна.