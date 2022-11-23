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Киноафиша Новости Франсуа Озон опубликовал первый кадр из своего нового фильма «Мое преступление»

Франсуа Озон опубликовал первый кадр из своего нового фильма «Мое преступление»

23 ноября 2022 14:00
Франсуа Озон опубликовал первый кадр из своего нового фильма «Мое преступление»

Также оглашена дата премьеры.

Известный французский режиссер Франсуа Озон поделился первым кадром из своего нового фильма, которым станет детективная криминальная драма «Мое преступление». На представленном изображении запечатлена сцена судебного заседания с участием Нади Терешкевич («Вечно молодые») и Ребекки Мардер («Внебрачные связи»). Озон также огласил и официальную дату премьеры — киностудия Gaumont выпустит картину во Франции 3 марта 2023 года.

В остальной актерский состав проекта от создателя «Франца» и «Молода и прекрасна» вошли легендарная Изабель Юппер, а также Дэни Бун, Фабрис Лукини, Жан-Кристоф Буве, Мишель Фо и Радостина Рольяно.

Франсуа Озон опубликовал первый кадр из своего нового фильма «Мое преступление»

В центре сюжета двадцать третьей художественной ленты Озона будет нищая актриса, которую судят за убийство кинопродюсера. Несмотря на всю тяжесть выдвинутых обвинений, из зала суда девушка выходит свободным человеком — ее оправдывают на основании того, что она действовала в целях самообороны. Дурная слава помогает ей добиться внушительного успеха и заработать огромное состояние, но, по злой иронии, вскоре начинают всплывать обличительные улики.

Учитывая релиз в начале весны, журналисты предполагают, что прежде фильм войдет в программу 73-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 февраля.

Фото: Legion-Media; Gaumont
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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