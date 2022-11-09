Стильно, мрачно, изобретательно: появилась вступительная заставка сериала «Уэнсдэй»

Шоу о дочери мрачной семейки Аддамс выйдет уже через две недели.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал вступительные титры своего будущего сериала «Уэнсдэй», спин-оффа о дочери семейства Аддамс. Главные роли в шоу сыграли Дженна Ортега («Крик» 2022 года), Гвендолин Кристи («Игра престолов»), Рики Линдхоум («Малышка на миллион»), Джейми МакШейн («Исчезнувшая»), а также Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс.

По сюжету, родители Уэнсдэй Аддамс решают отправить девочку в престижную академию «Невермор», созданную специально для обучения необычных детей. Однако учебный процесс героини вовсе не идет гладко, ведь в школе начинает орудовать жестокий серийный убийца. Уэнсдэй решает воспользоваться своими экстрасенсорными способностями, чтобы остановить преступника.

Вступительная заставка шоу пестрит мрачными образами: виолончель, на которой главная героиня играет с помощью ножа, хищное растение, съедающее муху, плюшевый мишка, голову которого отрубает гильотина. Создатели проекта явно намекают на то, что зрителей ждет сериал, наполненный фирменным гротескным юмором «Семейки Аддамс», благодаря которому многие зрители и полюбили эту франшизу.

Главным постановщиком сериала выступил Тим Бертон, автор культовых фильмов «Битлджус», «Труп невесты» и «Эдвард руки-ножницы». Саундтрек для шоу сочинил композитор Дэнни Элфман, который ранее уже работал с Бертоном над «Кошмаром перед Рождеством». Одну из его музыкальных композиций можно услышать в новом ролике.

Премьера «Уэнсдэй» состоится ровно через две недели, 23 ноября.