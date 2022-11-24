«Аватару: Путь воды» предсказывают солидный старт в американском прокате

Западные аналитики из сферы киноиндустрии поделились обновленным кассовым прогнозом по поводу стартового бокс-офиса «Аватара: Путь воды». Согласно новым данным, за стартовые выходные в американском прокате сиквел самого кассового фильма в истории кино может рассчитывать на сборы в районе от $150 до $175 млн. Более оптимистичные эксперты не исключают покорение $200-миллионной планки.

Примечательно, что обозначенная сумма более чем в два раза превышает соответствующие показатели оригинальной ленты, заработавшей за дебютный уик-энд в декабре 2009 года $77 млн. После этого картина Джеймса Кэмерона несколько недель подряд повторял данное достижение, ограничиваясь минимальными падениями. В схожей манере свою колоссальную выручку заработал другой кассовый локомотив режиссера «Титаник», чьи дебютные коммерческие показатели были далеки от рекордных. Как и в случае с прошлыми картинами постановщика, от «Аватара 2» ожидают мощной выдержки, которая в праздничные дни будет особенно актуальной.

О предполагаемых показателях «Аватара: Путь воды» в международном прокате информация появится ближе к релизу, но уже сейчас по этому поводу складываются крайне воодушевляющие перспективы. На днях фильму выдали прокатное удостоверение в Китае, где оригинальный «Аватар» заработал свыше $260 млн. Во время перевыпуска «Аватара», когда везде бушевала пандемия, научно-фантастический эпик Кэмерона заработал там еще $58 млн, и это при ограниченном числе смотровых площадок. Вторая приятная новость заключается в том, что релиз в Поднебесной состоится одновременно со всем миром — 16 декабря.

Учитывая огромный бюджет сиквела, который без учета гигантских затрат на маркетинг оценивают в сумму от $350 до $400 млн, для окупаемости картине необходима мощная коммерческая отдача со всех кинорынков. В недавнем интервью GQ Кэмерон отметил, что для выхода в плюс ленте нужно будет заработать не менее $2 млрд, но, скорее всего, он выразился образно.

Единственной крупной территорией, где «Путь воды» официально не будет прокатываться, является Россия.