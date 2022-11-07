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Киноафиша Новости В сиквеле «Человека-паука: Через вселенные» может появиться Питер Паркер из MCU

В сиквеле «Человека-паука: Через вселенные» может появиться Питер Паркер из MCU

7 ноября 2022 16:12
В сиквеле «Человека-паука: Через вселенные» может появиться Питер Паркер из MCU

Также возможно, что к персонажам сериала присоединится Человек-Паук из популярной видеоигры от Sony.

Как сообщает портал The Cosmic Circus, Человек-паук Тома Холланда из кинематографической вселенной Marvel и Человек-паук из популярной игры Spider-Man от Sony, которого озвучивает американский актер Юрий Ловенталь, могут появиться в будущем мультфильме «Человека-паука: Через вселенные 2».

В то же время источникам The Cosmic Circus неизвестно, озвучат ли оригинальные исполнители своих персонажей в мультфильме. Также им неизвестно, повлияет ли путешествие двух героев на их собственные франшизы. Однако оба персонажа будут соответствовать своей предыстории из фильмов и игр.

Интересно, что оба Человека-паука уже так или иначе взаимодействовали с мультивселенной. Персонаж Холланда познакомился со своими альтернативными версиями в недавнем фильме «Человека-паук: Нет пути домой», а герой Ловенталя стал одним из центральных действующих лиц комикса Spider-Geddon, также посвященного коллапсу нескольких параллельных измерений.

Ранее создатели мультфильма заявляли, что в сиквеле зрители вновь смогут увидеть Майлза Моралеса (Шамеик Мур), Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд), Питера Б. Паркера (Джей Джонсон), Человека-Паука Нуар (Николас Кейдж). К ним также присоединятся Женщина-Паук Джессика Дрю, японский Человек-Паук из сериала 1970-х, Алый Паук, Панк-Паук Хобрат Браун, киборг Женщина-Паук, индийский Человек-Паук Павитр Прабхакар и Человек-Паук 2099.

Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» состоится 2 июня 2023 года.

Фото: Sony
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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