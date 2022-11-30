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Киноафиша Новости В ходе трансляции «Оскара» 2023 будут представлены победители во всех 23-х категориях

В ходе трансляции «Оскара» 2023 будут представлены победители во всех 23-х категориях

30 ноября 2022 15:58
В ходе трансляции «Оскара» 2023 будут представлены победители во всех 23-х категориях

Очередная церемония вручения главной кинопремии мира состоится в марте следующего года.

Как передает Variety, на предстоящей церемонии вручения премии «Оскар» в прямом эфире традиционно будут показаны победители во всех 23-х категориях. Эту информацию подтвердил Билл Крамер, генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук:

«Я могу подтвердить, что все категории будут включены в прямую трансляцию. Мы стремимся к созданию шоу, прославляющего ремесло, искусство и науку. Мы хотим подчеркнуть коллективный характер кинопроизводства. Именно в этом и заключается миссия Академии. Я очень надеюсь, что мы сможем провести церемонию, которая должным образом отметит всех выдающихся специалистов индустрии, а также подарит нашим зрителям увлекательное представление».

На предыдущей церемонии, прошедшей 28 марта 2022 года, восемь различных категорий премии оказались вырезаны из основной трансляции, что вызвало сильное возмущение многих кинематографистов. Из эфира были убраны сегменты с вручением призов за лучшие музыку, грим, короткометражный документальный фильм, монтаж, работу художника-постановщика, короткометражный анимационный фильм, короткометражный фильм и звук. Однако с момента назначения на пост главы Академии в июне этого года Крамер ни раз говорил о том, что он планирует восстановить вырезанные из трансляции категории.

На вопрос о том, чего еще зрители могут ожидать от предстоящей трансляции, он ответил:

«Все, что я могу сказать прямо сейчас, это то, что юбилейная, 95-я церемония вручения премии «Оскар» чрезвычайно важна для нас. Я думаю, что она задаст интересный ритм для нашего предстоящего 100-летия. Мы хотим отдать должное нашему великому наследию, в то же время направив Академию в светлое будущее, и будущее шоу отразит наше стремление».

95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года. Ее ведущим выступит Джимми Киммел.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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