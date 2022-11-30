Сэмюэл Л Джексон не согласен с Квентином Тарантино, что среди актеров Marvel нет звезд

Актер заявил, что всегда предпочтет вновь сыграть Ника Фьюри, чем сняться в проекте, который будет сулить ему «Оскар».

В новом интервью для издания The View Сэмюэл Л. Джексон раскритиковал недавнее заявление своего давнего друга Квентина Тарантино о том, что среди актеров Marvel нет звезд.

По мнению режиссера, из-за тотальной «марвелизации» Голливуда именно персонажи, а не их исполнители, стали истинными звездами кино:

«Суть марвелизации заключается в том, что в Голливуде появились актеры, ставшие знаменитыми, играя супергероев. Но при этом они не стали кинозвездами, их персонажи стали звездами. Капитан Америка — звезда. Или Тор — звезда».

Однако Джексон с его словами категорически не согласен:

«Требуется конкретный актер, чтобы воплотить на экране конкретного персонажа. Разве нужно что-то еще, чтобы назвать исполнителя звездой? У меня не вызвали бы никакого удивления слова о том, что актеры Marvel — кинозвезды. Чедвик Боузман — Черная Пантера. Этого не опровергнешь, и в то же время он, несомненно, кинозвезда».

Сам Джексон также является одним из главных актеров кинематографической вселенной Marvel. В ней он исполняет роль Ника Фьюри, главы тайной организации «Щ.И.Т.». В разговоре с журналистами Los Angeles Times в июне этого года Джексон сказал, что он скорее вновь сыграет Ника Фьюри, чем возьмется за любой другой проект, даже если тот будет сулить ему номинацию на «Оскар»:

«Я никогда не позволю «Оскару» быть мерилом моего успеха как актера. Мой главный критерий успеха — это мое личное счастье: доволен ли я тем, что делаю? Я не снимаюсь в фильмах ради погони за статуэтками. Если мне пообещают «Оскар» за съемки в каком-либо фильме, я отвечу: «Спасибо, не надо». Я всегда предпочту быть Ником Фьюри или Мейсом Винду со световым мечом».

В следующий раз Джексона в образе Ника Фьюри можно будет увидеть в мини-сериале «Секретное вторжение», который выйдет на Disney+ в 2023 году.