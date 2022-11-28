Сегодня на канале НТВ стартует пятый сезон сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко

«Скорая помощь» возвращается. Уже сегодня в эфире телеканала НТВ состоится премьера пятого сезона многосерийной медицинской мелодрамы с Гошей Куценко в главной роли. Новый сезон остросюжетного сериала будет состоять из двадцати эпизодов, а трансляции начнутся в 20:00 по московскому времени.

В свежих сериях продолжат освещать героическую деятельность Константина Кулыгина и его верных соратников из 70-й подстанции. На этот раз главному персонажу и его коллегам предстоит столкнуться со сбитым велосипедистом, зараженным рыбаком, зеркальщиком со странной болезнью и даже вором, неудачно наткнувшимся на служебного пса. Но это, разумеется, далеко не все.

По словам ведущей звезды, пятый сезон будет заметно легче предшествующих:

«Новый сезон будет более легким и лирическим, чем два предыдущих. Зрителей ждет много юмора, а моего героя — перемены в личной жизни. Всех подробностей раскрывать не хочу, но могу сказать, что финал всех удивит и порадует. Мне кажется, что основная характеристика нашего сериала — это трогательность, такова уж суть профессии врача скорой помощи. Мы решили никак не касаться темы пандемии, потому что она тяготит и счастья никому не принесла, так что все события разворачиваются вне времени».

Вместе с Куценко в сериале задействованы Екатерина Волкова, Александр Тютин, Петр Баранчеев, Степан Куликов, Азиз Бейшеналиев, Екатерина Федулова, Алексей Лонгин и Светлана Брюханова. Режиссировали сезон Богдан Дробязко и Бейшеналиев.