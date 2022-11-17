В следующем году Квентин Тарантино собирается снять сериал из восьми эпизодов
Также режиссер заявил, что хотел бы экранизировать комикс об элитном спецотряде Ника Фьюри.
Квентин Тарантино сообщил, что он планирует снять восьмисерийный сериал в 2023 году. Об этом режиссер рассказал в среду на нью-йоркской презентации своей новой книги «Размышления о кино».
Никакими подробностями о сюжете или процессе производства своего будущего проекта Тарантино не поделился. В феврале этого года в сети появились слухи, что он ведет переговоры о том, чтобы снять ремейк шоу телеканала FX «Правосудие». Ранее режиссер уже работал над телевизионными проектами: в 2005 году он снял два эпизода сериала «C.S.I.: Место преступления».
Также Тарантино рассказал о нескольких других проектах, над которыми он работал или мог поработать на протяжении своей долгой карьеры. Режиссер признался, что еще до завершения съемок «Однажды… в Голливуде» он написал пьесу. Тарантино также заявил, что однажды к нему обратились с просьбой переписать сценарий ремейка «Детектива Шафта» 2000 года с Сэмюэлем Л. Джексоном, но он отклонил предложение.
На вопрос о том, какой комикс он хотел более всего хотел бы экранизировать, Тарантино ответил, что он очень заинтересован в создании фильма по серии Marvel Sgt. Fury and his Howling Commandos («Сержант Фьюри и его ревущая команда»). Эти комиксы посвящены молодому Нику Фьюри и его элитному отряду бойцов, некоторые члены которого уже были показаны на экране в «Первом мстителе» 2011 года.
«Размышления о кино», сборник эссе Тарантино о важных для него фильмах, уже доступен для покупки онлайн.