В следующем году Квентин Тарантино собирается снять сериал из восьми эпизодов

Квентин Тарантино сообщил, что он планирует снять восьмисерийный сериал в 2023 году. Об этом режиссер рассказал в среду на нью-йоркской презентации своей новой книги «Размышления о кино».

Никакими подробностями о сюжете или процессе производства своего будущего проекта Тарантино не поделился. В феврале этого года в сети появились слухи, что он ведет переговоры о том, чтобы снять ремейк шоу телеканала FX «Правосудие». Ранее режиссер уже работал над телевизионными проектами: в 2005 году он снял два эпизода сериала «C.S.I.: Место преступления».

Также Тарантино рассказал о нескольких других проектах, над которыми он работал или мог поработать на протяжении своей долгой карьеры. Режиссер признался, что еще до завершения съемок «Однажды… в Голливуде» он написал пьесу. Тарантино также заявил, что однажды к нему обратились с просьбой переписать сценарий ремейка «Детектива Шафта» 2000 года с Сэмюэлем Л. Джексоном, но он отклонил предложение.

На вопрос о том, какой комикс он хотел более всего хотел бы экранизировать, Тарантино ответил, что он очень заинтересован в создании фильма по серии Marvel Sgt. Fury and his Howling Commandos («Сержант Фьюри и его ревущая команда»). Эти комиксы посвящены молодому Нику Фьюри и его элитному отряду бойцов, некоторые члены которого уже были показаны на экране в «Первом мстителе» 2011 года.

«Размышления о кино», сборник эссе Тарантино о важных для него фильмах, уже доступен для покупки онлайн.