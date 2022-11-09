Пилот Джонатан Мэйджерс воюет в Корее в финальном трейлере военной драмы «Двойная петля»

В фильме про друзей-летчиков сыграл актер из «Топ Гана: Мэверик».

Студия Sony Pictures презентовала финальный трейлер авиационной экшен-драмы «Двойная петля», главные роли в которой сыграли Джонатан Мэйджерс («Человек-муравей и Оса: Квантомания») и Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик»). До релиза фильма осталось ровно две недели — военный боевик выйдет в кинотеатры незадолго до Дня благодарения, 23 ноября.

Действие развернется во время Корейской войны, а в центре сюжета окажутся два бравых военно-морских летчика-аса — Джесси Браун (Мэйджерс) и лейтенант Томас Хаднер (Пауэлл). За время боевых действий персонажи становятся близкими друзьями. В ходе очередной опасной операции Хаднера подбивают на вражеской территории. Командование отказывается проводить спасательную миссию, однако исинная преданность не позволит Брауну оставить в беде своего боевого товарища.

Сценарий по мотивам книги Адама Мейкоса написали Джейк Крэйн и Джонатан Стюарт. Режиссером выступил Джастин Диллард («Чужак», «Милая», «Ловкость»). В остальной актерский состав вошли Серинда Свон, Джо Джонас, Томас Садоски, Джозеф Кросс, Дарен Кагасофф, Кристина Джексон, Эмили Бринкс и Спенсер Невилл.

Мировая премьера ленты состоялась осенью в рамках международного кинофестиваля в Торонто, где фильм получил много лестных откликов. Рейтинг «Двойной петли» на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 83% положительных отзывов. Российский релиз намечен на 1 декабря.