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Киноафиша Новости Дженнифер Лоуренс снимется в экранизации книги «Умри, моя любовь»

Дженнифер Лоуренс снимется в экранизации книги «Умри, моя любовь»

3 ноября 2022 11:58
Дженнифер Лоуренс снимется в экранизации книги «Умри, моя любовь»

Актриса сыграет женщину, впадающую в безумие из-за постродовой депрессии.

По информации журналиста New York Times Кайла Бьюкенена, Дженнифер Лоуренс была утверждена на главную роль в фильме «Умри, моя любовь» (Die, My Love) режиссера Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином»).

Картина будет основана на одноименном романе писательницы Арианы Харвич. В книге речь идет о женщине, живущей в сельской местности во Франции. Там героине приходится столкнуться с тяжелыми последствиями послеродовой депрессии, из-за которой она начинает медленно впадать в безумие. Ее разум все больше погружается во тьму, пока ее любящая семья пытается вернуть женщину к свету.

Сама Лоуренс описывает свой новый проект так:

«Этот фильм будет похож на произведения Сильвии Плат, потому что это будет откровенная история о женщине, впадающей в безумие из-за пережитых родов».

Речь идет об американской поэтессе Сильвии Плат, одной из основательниц жанра так называемой «исповедальной поэзии».

Также актриса добавила, что продюсером фильма выступает сам Мартин Скорсезе, который, кроме прочего, прославился как мастер психологического триллера, сняв такие картины, как «Молчание» и «Остров проклятых».

Вместе с тем к выходу готовится еще одна картина с Лоуренс. Актриса сыграет в комедии режиссера Джина Ступницкого No Hard Feelings («Без обид»). Этот фильм будет основан на рекламе Craigslist 2007 года, в которой мать ищет молодую девушку для своего сына, чтобы придать ему уверенности перед поступлением в колледж. Лоуренс воплотит ту самую молодую девушку. Актриса по этому поводу сказала:

«Моей героине очень нужна машина, и ей обещают, что она получит автомобиль, если согласится на авантюру этой матери. Поэтому я должна переспать с этим парнем как можно быстрее, чтобы получить обещанное. Честно говоря, это был самый забавный сценарий, который я когда-либо читала».

No Hard Feelings выйдет на экраны 16 июня 2023 года, в то время как дата премьеры «Умри, моя любовь» пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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