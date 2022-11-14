Линдси Лохан ответила, готова ли она сняться в сиквелах «Чумовой пятницы» и «Дрянных девчонок»

Актриса поддержала Джейми Ли Кертис в ее желании превратить себя в «горячую бабушку».

Линдси Лохан рассказала о том, готова ли она сняться в сиквеле своего фильма «Чумовая пятница». Ранее о своем желании сняться в продолжении заявила Джейми Ли Кертис.

В рамках маркетинговой кампании своего нового фильма «Незабываемое Рождество» Лохан появилась на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном», где ведущий спросил актрису о возможном сиквеле. Актриса призналась, что ранее Кертис уже спрашивала ее об этом:

«В то время я была на съемочной площадке «Незабываемого Рождества». Внезапно я увидела сообщение от Джейми Ли Кертис, обрадовалась и тут же выпала из рабочего процесса. Поэтому мне пришлось сдержать себя и сосредоточиться на съемках. А потом я увидела, что она написала слова «Чумовая пятница 2», и еще больше обрадовалась».

Лохан сказала, что она и Кертис «очень заинтересованы» в создании продолжения «Чумовой пятницы». После этого Фэллон вспомнил о другом культовом фильме актрисы, комедии «Дрянные девчонки», и спросил, готова ли она сняться в его сиквеле. На это Лохан ответила, что второй фильм «полностью находится в руках Тины Фей», которая написала сценарий оригинальной картины.

Еще в октябре этого года Кертис сказала в интервью The View, что у нее есть идея для сиквела «Чумовой пятницы», согласно которой Лохан предстоит сыграть «горячую бабушку»:

«Они должны дать мне сыграть бабушку! Дать мне сыграть бабушку, которая снова поменяется телами со своей дочерью. Тогда Линдси придется играть сексуальную старушку. Я бы очень хотела увидеть Линдси в образе горячей бабушки, и посмотреть, как я сама выгляжу в роли молодой мамы. Я хочу сыграть современного гиперактивного родителя».

Также Кертис добавила, что представила эту задумку своим знакомым в Disney, но ответа она пока не получила.