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Киноафиша Новости Netflix готовит рождественский приквел мультфильма «Плохие парни»

Netflix готовит рождественский приквел мультфильма «Плохие парни»

9 ноября 2022 16:35
Netflix готовит рождественский приквел мультфильма «Плохие парни»

Звери-грабители будут спасать семейный праздник в следующем году.

Анимационная комедия от студии DreamWorks «Плохие парни» обзаведется праздничным приквелом. Согласно информации портала Collider, мультфильм о группе зверей-грабителей, которые стали на путь исправления, получит специальный рождественский выпуск на потоковом сервисе Netflix. Премьеру намечена на конец следующего года.

Оригинальная лента стала коммерческим хитом, заработав по миру при относительно скромном для жанра бюджете в $70 миллионов целых $250 млн, из которых на долю американских зрителей приходится $97 млн. Кинотеатральным релизом проекта занималась студия Universal Pictures, после чего мультик перешел на цифровую платформу Peacock. В дальнейшем Netflix выкупил лицензию и буквально сразу «Плохие парни» стали хитом просмотров, возглавив чарт детского еженедельного рейтинга стриминга.

Вышедший весной оригинальный фильм поставил Пьер Перифел («Билби»), а режиссурой спецвыпуска займется обладатель премии «Эмми» Брэт Хааланд («Пингвины из Мадагаскара»).

Действие развернется до событий полнометражной версии. По сюжету, главные герои готовятся отмечать свой любимый день в году — Рождество. Период, когда все сидят дома в окружении близких, является идеальным моментом для совершения дерзкого ограбления. Но происходит неожиданное — Рождество отменяется. Шокированные ситуацией, персонажи делают немыслимый для них жест, отказываясь от своего коварного плана. Они решают восстановить праздничное настроение, одаряя подарками буквально всех.

Фото: DreamWorks
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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