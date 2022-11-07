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Киноафиша Новости Генри Кавилл никогда не терял надежды снова сыграть Супермена

Генри Кавилл никогда не терял надежды снова сыграть Супермена

7 ноября 2022 14:58
Генри Кавилл никогда не терял надежды снова сыграть Супермена

Актер всегда бережно хранил роль в своем сердце.

В прошлом месяце официально подтвердилось, что Генри Кавилл вернется к роли Супермена в будущих проектах киновселенной DC. Данный вопрос многократно вставал на повестку на протяжении последних пяти лет, но постоянно мешали различные факторы. В свежем интервью Deadline артист признался, что в душе он никогда не терял надежду:

«Будучи актером, нужно понимать, что есть моменты, которые вне твоего контроля. Это не зависит от личного мнения, от качества игры, от того, что чувствует аудитория. «Человек из стали» передо мной множество дверей. Это именно та роль, которую я бережно хранил в своем сердце, потому что я не знал, будет ли у меня еще шанс сыграть этого героя. Но возможность попробовать снова была очень важна, и мне несказанно повезло. Из-за этого я чувствую себя сейчас по-настоящему воодушевленным».

Недавно Кавилл отказался от участия в четвертом сезоне «Ведьмака», поэтому его расписание на ближайшее время заметно облегчилось. В графике звезды сейчас заявлен лишь военный боевик Гая Ричи «Министерство неджентльменских приемов ведения войны», съемки которого начнутся в январе 2023 года. Следующим фильмом актера станет дорогостоящий шпионский экшен Мэттью Вона «Аргайл». Также Кавилл все еще прикреплен к ремейку «Горца», который разрабатывает режиссер франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски.

Что касается Супермена, то конкретные по поводу его полноценного пока неизвестны, но он точно встретится на экране с Черным Адамом (Дуэйн Джонсон) и появится в пока не получившем названия сиквеле «Человека из стали».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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