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Киноафиша Новости Адам Драйвер и Грета Гервиг боятся смерти в трейлере экранизации романа «Белый шум»

Адам Драйвер и Грета Гервиг боятся смерти в трейлере экранизации романа «Белый шум»

23 ноября 2022 10:24
Адам Драйвер и Грета Гервиг боятся смерти в трейлере экранизации романа «Белый шум»

Черная трагикомедия о семье, которая убегает от апокалипсиса.

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер экранизации постмодернистского романа Дона ДеЛилло «Белый шум». Масштабная и довольно мрачная сатирическая трагикомедия от режиссера Ноа Баумбака («История о супружестве») повествует о семье, которая вместе переживает мини-апокалипсис.

Главный герой — многодетный профессор Джек Глэдни (Адам Драйвер), который является главой университетской кафедры, посвященной Адольфу Гитлеру. Он изучает диктатора и живет в четвертом браке с молодой женой Бабеттой (Грета Гервиг), с которой у него лишь один общий ребенок. Супруги решают обычные бытовые проблемы и надеются, что впереди все будет только лучше. Поворотным моментом становится авария, которая приводит к появлению в небе опасного химического облака. Из-за этого семье приходится поспешно покинуть свой дом и удалиться как можно дальше от очага, но убежать от своих страхов не так просто.

Также в актерский состав вошли Дон Чидл, Джоди Тернер-Смит, Рэффи Кэссиди, Алессандро Нивола, Ларс Айдингер, Логан Фрай и Андре Бенджамин. Баумбак не только поставил фильм, но также выступил автором адаптированного сценария.

«Белый шум» является последним крупным фильмом Netflix в уходящем году. Картина выйдет на стриминге 30 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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