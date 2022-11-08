Стартовали съемки эротической мелодрамы «Непослушная» с Александром Петровым

Российский онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «ССБ Кино» сообщили о старте съемочного процесса эротической мелодрамы «Непослушная». Главные роли в фильме сыграют с Александр Петров («Текст») и Анастасия Резник («Конец света»).

В центре сюжета окажется молодая девушка по имени Эля (Резник), которая учится на эколога. В какой-то момент героиня знакомится в университете с главой строительной компании Матвеем (Петров). Бизнесмен показывает студентам план застройки на месте древнего лесопарка, но Эля видит в его проекте лишь угрозу. Своими смелыми действиями студентка привлекает внимание Матвея, но в попытках подступиться к ней он сталкивается со стеной. Привыкший «покупать» понравившихся ему девушек мужчина предлагает своей новой избраннице необычное пари в духе фильма «Красотка». Суть его заключается в том, чтобы Эля провела с ним семь романтических свиданий по его правилам. Если у нее не возникнет ответных чувств, то глава компании отзовет свой проект по вырубке лесопарка.

Режиссурой ленты по собственному сценарию занимается Дмитрий Суворов («Все или ничего», «Одноклассницы», «Одна»). В остальной актерский ансамбль вошли Ян Цапник («Последний министр»), Анна Чурина («Жизнь по вызову»), Никита Тарасов («Кухня»), Владислав Ветров («Отель Элеон») и Семен Арзуманов («Полицейский с YouТюба»).

Картина выйдет не раньше следующего года.