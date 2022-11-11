После «Стеклянной луковицы» Райан Джонсон открыт к созданию новых сиквелов «Достать ножи»

В прошлом году потоковый сервис Netflix заплатил колоссальные $469 миллионов за права на два сиквела детектива «Достать ножи». Вторая часть уже заслужила похвалу от прессы, а вскоре фильм наконец выйдет на стриминге. На этом фоне создатель франшизы Райан Джонсон потихоньку начинает задумываться о триквеле. Он хочет придумать для Бенуа Блана такое дело, в которое сыщик еще не погружался, т.е. основная задача — избежать самоповторов. Об этом кинематографист рассказал в недавнем разговоре с изданием Total Film:

«Правда заключается в том, что мне неописуемо понравилось создавать этот фильм, и теперь передо мной стоит цель придумать третью часть, которая бы полностью отличалась от этой ленты и первой. В данный момент для меня это самый интересный творческий вызов, так что я погружусь в работу и посмотрю, что у меня получится».

Далее Джонсон отметил, что трилогией дело может не ограничиться. Он готов создавать детективные истории про Блана, пока он и Дэниэл Крэйг чувствуют интерес к материалу:

«Готов снимать до тех пор, пока нам двоим все еще весело и пока мы продолжаем получать от этого ощущение свежести, позволяющее нам находить новые способы бросить себе вызов. В туже секунду, когда мы почувствуем, что повторяемся, мы притормозим. Я придерживаюсь той же концепции, что и Агата Кристи со своими книгами, — мы каждый раз делаем нечто новое и уникальное».

«Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет на Netflix 23 декабря.