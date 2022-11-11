Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чинк: Хвостатый детектив " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости После «Стеклянной луковицы» Райан Джонсон открыт к созданию новых сиквелов «Достать ножи»

После «Стеклянной луковицы» Райан Джонсон открыт к созданию новых сиквелов «Достать ножи»

11 ноября 2022 13:10
После «Стеклянной луковицы» Райан Джонсон открыт к созданию новых сиквелов «Достать ножи»

Главная задача — не повторяться.

В прошлом году потоковый сервис Netflix заплатил колоссальные $469 миллионов за права на два сиквела детектива «Достать ножи». Вторая часть уже заслужила похвалу от прессы, а вскоре фильм наконец выйдет на стриминге. На этом фоне создатель франшизы Райан Джонсон потихоньку начинает задумываться о триквеле. Он хочет придумать для Бенуа Блана такое дело, в которое сыщик еще не погружался, т.е. основная задача — избежать самоповторов. Об этом кинематографист рассказал в недавнем разговоре с изданием Total Film:

«Правда заключается в том, что мне неописуемо понравилось создавать этот фильм, и теперь передо мной стоит цель придумать третью часть, которая бы полностью отличалась от этой ленты и первой. В данный момент для меня это самый интересный творческий вызов, так что я погружусь в работу и посмотрю, что у меня получится».

Далее Джонсон отметил, что трилогией дело может не ограничиться. Он готов создавать детективные истории про Блана, пока он и Дэниэл Крэйг чувствуют интерес к материалу:

«Готов снимать до тех пор, пока нам двоим все еще весело и пока мы продолжаем получать от этого ощущение свежести, позволяющее нам находить новые способы бросить себе вызов. В туже секунду, когда мы почувствуем, что повторяемся, мы притормозим. Я придерживаюсь той же концепции, что и Агата Кристи со своими книгами, — мы каждый раз делаем нечто новое и уникальное».

«Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет на Netflix 23 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов «Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов Читать далее 9 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
Related video