Третья часть «Супер Майка» закончится 30-минутным танцевальным номером

Режиссер Стивен Содерберг поделился новыми подробностями третьей части «Супер Майка». В комментарии для портала Empire постановщик отметил, что он сделал все возможное, чтобы оправдать выбранный подзаголовок — «Последний танец». По словам кинематографиста, триквел будет заканчиваться безостановочным тридцатиминутным танцевальным номером:

«В хореографическом плане мы хотели по-крупному развернуться. У нас поставлен эффектный танцевальный номер с Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек в начале фильма. Концовка же — это тридцатиминутная сцена сплошного танца. Моя задача как постановщика заключалась в том, чтобы все номера отличались. Я не мог сделать их однообразными, поэтому к каждому танцу пришлось придумать индивидуальный подход — это было непросто».

Об отличиях «Последнего танца» от предшественников:

«Оригинал был прямолинейной историей о персонажах, существующих в специфической среде, которая никак не менялась с момента ее образования. В продолжении рассуждали на тему, чего хотят женщины от вечеринок, при этом исследуя фантазии и сексуальность… В триквеле же мы как следует углубились в данную тему, потому что мы впервые видим Майка в серьезных отношениях. Это позволило расширить горизонты. До «Последнего танца» подобная динамика и уровень дискуссии были роскошью».

Премьера картины намечена на 10 февраля 2023 года.