Согласно опросу Fandom, поклонники Marvel подустали от нескончаемого потока контента

В то же время они все еще готовы смотреть любой продукт своей любимой студии.

Согласно новому исследованию, результаты которого были опубликованы в четверг интернет-платформой Fandom, более одной трети поклонников фильмов Marvel в этом году устали от постоянного потока контента, выпускаемого студией в кинотеатрах и на Disney+.

Данные также показывают, что фанаты Marvel гораздо более склонны смотреть любой проект Marvel, чем фанаты DC, которые предпочитают смотреть фильмы и сериалы о конкретном персонаже, а не весь каталог DC в целом.

Эти выводы стали лишь небольшой частью результатов исследования, основанного на опросе 5000 поклонников кино и игр в возрасте от 13 до 54 лет, а также на собственных данных платформы Fandom, которую ежемесячно посещают более 300 млн пользователей по всему миру.

Возможно, самой интересной частью исследования является сегмент, в котором авторы пришли к выводу, что всю фанатскую базу любой франшизы можно разбить на четыре условные категории (в порядке убывания интереса к продукту):

The Advocates («Сторонники»): ядро фанатской базы. Такие люди «глубоко погружены во франшизу». Среди серий, обладающих наибольшим количеством «сторонников», авторы исследования называют Marvel, «Рика и Морти», «Гарри Поттера», DC, «Звездные войны» и «Очень странные дела».

The Intentionalists («Интенционалисты»): это люди, которые в среднем составляют самый большой сегмент фанатской базы франшизы, на их решение о просмотре/покупке влияют маркетинг, обзоры и другие внешние обстоятельства. Франшизы с большим количеством «интенционалистов»: «Сексуальная жизнь студенток», «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», «Рассказ служанки», «Игра престолов» и «Убийства в одном здании».

The Culturists («Культуристы»): на них «сильно влияет шумиха» вокруг популярного релиза, и они рассматривают просмотр как возможность пообщаться с друзьями и семьей. Франшизы с большим количеством таких фанатов: «Чикаго в огне», «Тед Лассо», «Настоящий детектив», «В Филадельфии всегда солнечно».

The Flirt («Флиртующие»): это люди, более всего заинтересованные в развлечениях, которые «позволят им найти общий язык с окружающими». Франшизы с большим количеством таких поклонников: «Офис», «Губка Боб квадратные штаны», «Девочки Гилмор», «Южный Парк» и «Друзья».

Общее предположение Fandom состоит в том, что в среднем примерно половина фанатских баз крупных франшиз состоит из «культуристов» и «флиртующих». Исходя из этого, исследователи полагают, что направленный на этот сегмент аудитории маркетинг может значительно расширить охват популярных франшиз.