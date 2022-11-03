7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны

Когда голливудские киноактеры утрачивают свой блеск и славу, им непросто вновь привлечь к себе внимание, ведь конкуренция слишком высока. Но заметные возвращения звезд нулевых все-таки иногда случатся, на радость верным фанатам.

Карьера Эдди Мерфи пошла на спад из-за неудачного выбора ролей. Сначала преданные поклонники не обращали внимания на провальные проекты, но после картины «Плуто Нэш» создалось ощущение, что Эдди навсегда лишился статуса одного из главных комедийных актеров в мире. Даже съемки в «Девушках мечты» с Бейонсе не улучшили ситуацию. Однако в 2019 году Мерфи вновь привлек к себе внимание общественности, снявшись в картине «Меня зовут Долемайт». Спустя некоторое время на свет вышел сиквел легендарного комедийного фильма «Поездка в Америку». Несмотря на то, что она вышла в пандемию и не произвела должного эффекта, актеру все же удалось напомнить о себе и доказать, что он еще может удивить.

Эдди Мерфи в фильме «Поездка в Америку 2»

Широкая известность пришла к Камерон еще в начале нулевых, после фильмов «Ванильное небо» и оскароносной картины Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». Однако несколько лет назад актриса завершила карьеру в киноиндустрии. К счастью, это решение не было окончательнным. Стало известно, что Камерон снимется в экшен-комедии «Back in Action» для Netflix спустя восемь лет после своего последнего фильма. В ожидании премьеры можно пока посмотреть на кадр из последней картины актрисы – современной киноадаптации мюзикла «Энни», где она появилась на экране вместе с Джейми Фоксом. Он же станет коллегой Диаз и в новом проекте.

Камерон Диаз в фильме «Энни»

Голливудская звезда с раннего возраста блистала на большом экране. Все изменилось в начале нулевых, когда ее уличили в клептомании. Девушка пыталась совершить кражу в магазине на Беверли-Хиллз. После вынесенного приговора создалось ощущение, что у нее нет будушего в кинематографе.

Режиссеры боялись сотрудничать с Вайноной, считая, что это может навредить их репутации. Ситуация поменялась после выхода многосерийного проекта «Очень странные дела», где она появилась в образе одной из главных героинь. Вайнона была так убедительна, что вновь завоевала зрительскую любовь и привлекла новую плеяду поклонников. А тот случай с кражей ей больше не припоминают.

Вайнона Райдер в сериале «Очень странные дела»

Если не брать в расчет, что Тоби озвучивал одного из героев анимационного проекта «Босс-молокосос» в 2017 году, звезда «Великого Гэтсби» пропал с большого экрана на долгих восемь лет. Его долгожданное возвращение состоялось в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» в 2021 году. Снова уходить на покой Тоби больше не планирует. Магуайр сыграл Чарли Чаплина в картине «Вавилон» Дэмьена Шазелла, режиссера, снявшего знаменитый мюзикл «Ла-Ла Ленд». Мировая премьера фильма о Голливуде конца 1920-х годов запланирована на январь 2023 года.

Тоби Магуайр в фильме «Вавилон»

«Кит» Даррена Аронофски стал эффектным возвращением звезды комедий 90-х в большое кино. Брендан не прерывал карьеру и не переставал сниматься, но в последние годы фильмы с его участием не привлекали внимания публики и кинокритиков. Зато после «Кита», премьера которого состоялась 10 сентября 2022 года на Венецианском кинофестивале, актер получил немало положительных отзывов. Фрейзер появился в образе профессора литературы Чарли. Он не может прийти в себя после потери партнера, а скорбь заедает вредной пищей. В итоге, вес героя приближается к критической отметке – 270 килограммов.

Брендан Фрейзер в фильме «Кит»

Звезда «Ловушки для родителей» Линдси Лохан твердо намерена вернуть утраченные позиции. Долгое время актриса лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, но теперь собирается вновь порадовать поклонников своим появлением на экране. Возвращение актрисы обещает быть весьма триумфальным! Она исполнит главную роль в новой романтической комедии от Netflix – «Влюбиться в Рождество». Фильм выйдет 10 ноября на Netflix. Напомним, последней заметной работой у Лохан стал триллер «Каньоны» Пола Шредера .

Линдси Лохан в фильме «Влюбиться в Рождество»

Голливудская актриса запомнилась мировому зрителю в роли матери Стифлера в культовом проекте «Американский пирог». Однако в течение долгого времени у звезды не появлялось заметных работ, и ее образ начал стираться из памяти любителей американского кинематографа. Однако в 2021 году Кулидж вновь оказалась «в строю». Актриса стала звездой многосерийного проекта «Белый лотос» и сыграла в мини-сериале Райана Мерфи «Наблюдатель», который вышел в октябре.