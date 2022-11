Педро Паскаль и Белла Рэмси пересекают пустошь на постере сериала «Одни из нас»

Кабельный канал HBO представил новый постер экранизации приключенческого хоррора о выживании «Одни из нас» (The Last of Us). Представленная афиша вдохновлена обложкой оригинальной игры. На постере сериала запечатлены персонажи Педро Паскаля и Беллы Рэмси на фоне опустошенного и полуразрушенного мегаполиса.

Действие девятисерийной постапокалиптической экшен-драмы развернется после страшной эпидемии грибка, превратившей большинство людей в грибоподобных зомби — кликеров. В этом неблагополучном мире пересекутся судьбы потерявшего смысл жизни контрабандиста Джоэла (Паскаль) и невосприимчивой к вирусу девочки-подростка Элли (Рэмси). Мужчина соглашается переправить юную героиню через все страну, но, учитывая печальное положение мира, сделать это будет очень непросто. В странствиях по руинам Америки дуэт повстречает множество незнакомцев и в полной мере прочувствует опасность, драматизм и боль утраты.

В сериале от шоураннера Крэйга Мэйзина («Чернобыль») и креативного директора Нила Дракманна также сыграли Ник Офферман, Анна Торв, Гэбриел Луна, Сторм Рейд, Мелани Лински, Мерл Дэндридж, Джеффри Пирс, Мюррэй Бартлетт, Нико Паркер, Грэм Грин, Элейн Майлз и Ламар Джонсон.

«Одни из нас» стартует на HBO 15 января 2023 года.