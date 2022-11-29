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Киноафиша Новости В разработке находится многосерийная адаптация фильма «Шоколад»

В разработке находится многосерийная адаптация фильма «Шоколад»

29 ноября 2022 17:16
В разработке находится многосерийная адаптация фильма «Шоколад»

Телеверсия ленты с Жюльет Бинош и Джонни Деппом будет франкоязычной.

Мелодрама с Жюльет Бинош и Джонни Деппом «Шоколад», основанная на знаменитом романе Джоанн Харрис, получит франкоязычную телевизионную адаптацию. По данным издания Variety, производством многосерийного проекта занимаются ТВ-подразделение Miramax, французская компания Mediawan и ее дочерняя студия Atlantique Productions.

Действие сериала развернется в современной Франции. В центре повествования окажутся трудолюбивая матерь-одиночка и ее дочь. Героини переезжают в маленький городок и начинают там налаживать отношения с местными жителями. Их основная цель — убедить горожан принять перемены, которые происходят благодаря их появлению.

В производственную команду вошли Билл Блок, Пьер-Антуан Кэптон, Натали Пэрис, Элизабет д’Арвье, Мирсада Абдул Раман и Марк Хелвиг. Ниже приведена цитата последнего:

«Богатая и цельная комическая сказка Джоан Харрис неподвластна времени и всегда поднимает настроение. Это еще один фантастический проект из нашего обширного каталога фильмов, которые мы можем использовать в качестве основы для создания телевизионного контента».

Творческий состав еще не собран, но продюсеры планируют сделать шоу максимально доступным для международной аудитории. Их главный инструмент — «инновационный французский подход» к материалу.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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